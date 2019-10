Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha establecida cuyo objetivo es el de generar conciencia y promover los controles y diagnósticos oportunos para detectar y detener el cáncer en su etapa precoz. Si se detecta a tiempo, aumenta en gran medida las probabilidades de vencer en esta lucha. Muchas de las mujeres que se han enfrentado al cáncer de mama son famosas y han utilizado su imagen y su repercusión social para contribuir en la lucha contra el cáncer y para que cada vez, más mujeres, se sumen a esta causa, por lo que repasamos algunas de ellas.

Terelu Campos, la hija de Maria Teresa Campos, ha superado este cáncer en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 2012, tras conocer que tenía un bulto en la mama derecha al volver de una vacaciones en Hawai y la segunda vez fue en 2018, en el pecho izquierdo. Terelu se sometió a una doble masectomía para evitar la aparición de nuevos tumores. La ex alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también tuvo que enfrentarse al cáncer de mama. En 2011, compareció ante los medios de comunicación para anunciar que padecía cáncer. Aguirre fue operada y ni siquiera tuvo que recibir quimioterapia. En 2014, la modelo y DJ y sobrina del cantante Miguel Bosé, Bimba Bosé, anunció que padecía cáncer de mama. Sin embargo, no pudo vencer en su lucha particular contra esta enfermedad y falleció en 2017 a causa de este cáncer que se encontraba en fase de metástasis. Menos de un 10% de las mujeres diagnosticadas con este tumor lo hacen en fase metastásica.

Más allá de nuestras fronteras, la actriz Cynthia Nixon, conocida por su papel de Miranda en "Sexo en Nueva York" entre muchos otros, tuvo cáncer de mama en 2006, que fue detectado en una mamografía. No fue hasta 2008 cuando hizo público que había padecido cáncer. Hasta tres veces se ha enfrentado Olivia Newton-John al cáncer. La protagonista de "Grease" padeció cáncer de mama en 1992. Dos décadas más tarde, en 2013, volvía a luchar contra esta enfermedad, esta vez por un tumor en el hombro. La última vez fue en 2018 cuando anunció que el cáncer se le había reproducido en la espalda. Olivia Newton-John es una activista defensora de las mujeres que padecen esta enfermedad por lo que creó el Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Otras famosas que también han luchado contra el cáncer de mama son las cantantes Anastacia o Sheryl Crowe. Mención especial para la situación de Angelina Jolie que se sometió a una mastectomía para evitar el cáncer de mama ya que tenía alto riesgo de padecerlo.