En España 34.000 personas tienen síndrome de Down y cada día luchan por superarse

No es una enfermedad, ni se sufre ni se padece. Las personas con síndrome de Down reivindican sus capacidades, sus derechos y su poder para conseguir todo lo que se proponen y rebasar la 'barrera' laboral.

En España hay 34.000 personas con síndrome de Down, de las cuales 2.500 son menores de seis años, según el Instituto Nacional de Estadística. Sufren una alteración genética, no una enfermedad, producida por la presencia de un cromosoma extra en la pareja cromosómica 21.



María, Joaquín, Antonio e Irene son un ejemplo de todas estas personas que día a día luchan para superarse. Como el 90% de niños con síndrome de Down, Antonio e Irene van a un colegio normal, su madre explica que "todos nosotros tenemos limitaciones para muchas cosas y ellos también", pero esas barreras no les impide ser una fuente de alegría para sus familiares.

María lleva más de dos años trabajando como auxiliar de oficina. Para ella, tener síndrome de Down no ha sido nunca un impedimento. Como cualquier persona, trabaja, practica deporte e incluso hace voluntariado.