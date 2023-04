La familia del pequeño asesinado en Lardero alega que el crimen se podía haber evitado y pedirá responsabilidades

El asesino del pequeño Álex, Francisco Javier Almeida, ha sido condenado este martes a prisión permanente revisable. El jurado ya lo declaró culpable y ahora la Audiencia Provincial de Logroño le ha impuesto la pena máxima.

La sentencia considera probado que Almeida llevó con engaños al pequeño hasta su domicilio, donde le agredió sexualmente y acabó con su vida utilizando "una extrema violencia". Por ello, el juez le ha impuesto la prisión permanente revisable por asesinato, 15 años más por agresión sexual, la prohibición de vivir en La Rioja y 10 años de alejamiento de la familia una vez que cumpla la condena.

¿Por qué salió tres años antes?

Para la familia de Álex se ha hecho justicia. "Esperemos que este asesino, monstruo, depredador, muera en la cárcel", ha dicho Gonzalo Martín, tío abuelo del menor. No obstante, pedirán responsabilidades al Estado por el hecho de que Almeida, que ya había asesinado a otra mujer en 1998, estuviera en libertad provisional cuando acabó con la vida del pequeño.

Por el crimen y la agresión sexual de la joven agente inmobiliaria fue sentenciado a 20 y 10 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, por buen comportamiento el asesino disfrutó de 39 permisos penitenciarios durante su última condena y quedó en libertad tres años antes de concluirla. "Pedimos responsabilidades porque esto no se queda aquí", ha advertido el tío abuelo del pequeño.

Prisión permanente revisable

Los familiares creen que si Almeida hubiera cumplido con la totalidad de la pena impuesta, Álex hoy estaría vivo. "No se puede dejar en la calle a un asesino después de matar a una agente inmobiliaria y violar a una niña de 13 años. Este hombre tendría que estar en la cárcel de por vida. A nuestro Álex no nos lo van a devolver, pero queremos que se pudra en la cárcel y no salga jamás", ha remarcado Martín.