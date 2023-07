La familia de Déborah Fernández pide el sobreseimiento de la causa para evitar un mayor sufrimiento

Déborah Fernández, de 22 años, desapareció en Vigo en el año 2002. Su cuerpo se encontró a unos 40 kilómetros de la ciudad con indicios de haber sido depositado allí. Desde el inicio del proceso su familia solicitó que se realizaran pruebas y exámenes masivos de ADN, pero sus peticiones fueron denegadas año tras año. Se determinó que la chica había muerto de manera natural tras salir a correr.

La familia de Déborah ha denunciado negligencias en la investigación, que se haya otorgado un trato preferente ante la Justicia a su entonces pareja, alteraciones de pruebas y falta de exámenes para determinar quién colocó el cuerpo de la joven en el lugar en el que apareció.

Por todo ello, este viernes han transmitido que se oponen a la prórroga de la investigación. "Viviremos ahogados en la indefensión, deseando que esto no vuelva a suceder. Que ninguna hija, hermana, amiga muera de forma tan cruel", ha anotado Rosa Neira, madre de Déborah.

Solicitan, tras todo este tiempo, el sobreseimiento del caso, porque, según ha comunicado Nacho Amoedo, abogado de la familia, "diecisiete años después es ya muy difícil, por no decir imposible. Tenemos la convicción de que fue una muerte violenta. No tiene sentido pensar en una muerta súbita con un cadáver manipulado, a 40 kilómetros de donde vivía".

El plazo de instrucción termina a finales de julio y, por ello, han ofrecido una rueda de prensa este viernes. "No queremos seguir haciendo sufrir a la familia, el bajón de salud y moral es muy grande. La exhumación de su cuerpo, el tener que ver fotografías de su autopsia... No podemos seguir con lo que, ya he dicho, es un paripé de su instrucción, le moleste a quien le moleste", ha sentenciado el letrado con dureza.

Así, 21 años después de la desaparición de Déborah Fernández en Vigo, su familia decide solicitar el sobreseimiento de la causa para evitar con ello un mayor sufrimiento.