Facua pedirá que varios responsables municipales sean citados a declarar por el brote de listeriosis

El equipo jurídico de Facua-Consumidores en Acción pedirá a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, que "varios responsables municipales" del Consistorio hispalense sean citados a declarar.

Según ha informado Facua en un comunicado, esta petición radica en que la investigación policial "ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer Facua en los últimos meses".

Por tanto, han considerado desde la asociación que "si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016".

Facua ha recordado que ya denunció a finales de agosto "un cúmulo de dejaciones de responsabilidades" por parte del Consistorio hispalense "dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles".

Además, han señalado que, "pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos".

El pasado mes septiembre Facua calificó de "extremadamente grave" el hecho de que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018 "cuando la empresa presentó una declaración responsable, en lugar de la preceptiva solicitud de licencia, llena de irregularidades", las cuales "no fueron detectadas porque no se revisó la documentación",han asegurado.

Ahora, según ha remarcado la asociación, el último informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil "ha revelado más irregularidades", motivo por el que Facua quiere que "varios responsables municipales" den explicaciones sobre todas ellas en sede judicial.

En concreto, este martes el juzgado ha citado a declarar en calidad de investigados a la esposa y a la cuñada del 'gerente' de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, así como a un comercial de la empresa cárnica. Cabe recordar que la cuñada y el comercial fueron detenidos, y posteriormente puestos en libertad, el pasado 24 de septiembre tras el registro de las instalaciones de Magrudis ubicadas en el Polígono Industrial 'El Pino' de Sevilla capital.