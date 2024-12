La explosión de un radiador hiere gravemente a los padres de un bebé al intentar salvarle la vida

La explosión de un radiador de aceite desencadenó un incendio en una vivienda unifamiliar en Cuntis, Pontevedra. Los hechos ocurrieron en la tarde del 28 de diciembre y los padres resultaron heridos mientras protegían a su bebé.

"La proximidad de un radiador eléctrico a un carrito de bebé, donde se encontraba una pequeña de tan solo diez días, pudo provocar las primeras llamas", informó Miguel Ángel Couto, jefe de Protección Civil de Cuntis.

Los padres de la bebé, al darse cuenta, intentaron salvarla, llevándola rápidamente a un lugar seguro. "En ese momento el radiador explotó, así nos lo relató la madre cuando la atendimos", nos explicó Cristina Alonso, voluntaria de Protección Civil de Cuntis. Las llamas de la deflagración alcanzaron de lleno a la pareja, provocándoles quemaduras de tercer grado.

El hombre, de unos 30 años, fue trasladado de urgencia al hospital de A Coruña en helicóptero, donde se encuentra en estado crítico. La madre, también gravemente herida, fue evacuada a un centro sanitario de Santiago, donde se le está prestando atención médica intensiva.

La pequeña, aunque no presentaba quemaduras visibles, fue trasladada al hospital como medida preventiva por la posible inhalación de humo. Su pronóstico es reservado, pero se encuentra estable en la unidad de pediatría.

Los servicios de emergencia actuaron con celeridad, pero las llamas y la violencia de la explosión hicieron imposible evitar que los adultos resultaran gravemente heridos.

"La foto de la 'Niña del Napalm', la imagen de aquella niña quemada que huía de las llamas y definió la guerra de Vietnam, es la que vivimos nosotros aquí", comenta conmocionado Manuel Campos, alcalde de Cuntis, mientras se refiere al trágico incidente.

"Los servicios de emergencia llegaron muy rápido, pero la deflagración fue brutal. La madre comenzó a gritar aterrada. El padre, que estaba en otra estancia, corrió a salvarla, pero en ese momento el radiador explotó, esparciendo el fuego por toda la zona. Afortunadamente, lograron sacar a la niña y llevarla a la casa de una vecina, pero los adultos no tuvieron tanta suerte", relató el alcalde.

Según ha explicado el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, que acudió al lugar del suceso, la situación de la pareja es grave.

"Confiamos en que salgan adelante", relata emocionada Cristina Alonso, que es además amiga de la pareja. "Nunca habíamos vivido una tragedia así, no se me va de la cabeza lo que me dijo la mamá antes de ser trasladada: '¿No voy a morir, verdad, Cris?'" , concluye.

