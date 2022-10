La expareja de Juana Canal confiesa haberla matado 19 años después de su desaparición

Tras ser detenido el miércoles, la expareja de Juana Canal, vecina desaparecida hace 19 años en Ciudad Lineal (Madrid), ha confesado su asesinato. El hombre ha revelado que enterró su cadáver en la finca de Navalcruz (Avila), a la que volverá para marcar los puntos donde estarían sepultados sus restos. La confesión se produce después del hallazgo de hace días de nuevos restos óseos de la mujer en la provincia de Ávila.

Juana Canal desapareció en 2003 y hasta 2019 no se supo nada de ella. Sin embargo, hace tres años encontraron un cráneo y fémur que pertenecían a la mujer. Nuevas batidas en la zona hace unos días provocaron el hallazgo de otro fémur y una cadera. La expareja fue arrestada en la localidad de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

A los 38 años, Juana Canal desapareció en 2003, hace 19 años. Estaba divorciada, tenía pareja y dos hijos. Cuando se le perdió la pista, Jesús, la entonces pareja de la desaparecida, dejó una nota indicando que habían tenido una fuerte discusión y ella había salido corriendo de casa. "He salido a buscarla, pero no la he encontrado", escribió entonces.

Agentes de la Guardia Civil de Ávila y de la Policía Nacional iniciaron un dispositivo de búsqueda de los restos mortales de Juana Canal el pasado 17 de octubre en Navalcruz. Esta búsqueda se centró en aquella zona de Ávila donde se encontró el cadáver en el año 2019 y que el sospechoso -expareja de Juana- frecuentaba.

El asesino confeso siempre estuvo en el punto de mira de las autoridades, de hecho, se barajó la posibilidad de que se tratase de un caso de violencia de género, pero el suceso no se pudo resolver. También investigaron la posibilidad de una huida voluntaria, pero los familiares no lo creyeron, puesto que dejaba dos hijos de una anterior relación.