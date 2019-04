Estudiantes de medicina denuncian signos de machismo en una academia del MIR

Un profesor de Dermatología que prepara a alumnos de Medicina para presentarse al examen de MIR, comparó en clase el trabajo que realizan determinadas glándulas del cuerpo con las chicas que van a las discotecas: las que van a ligar son "guarras" y las que van a bailar son "rancias".

La desafortunada comparación ha sido denunciada por un grupo de estudiantes de sexto de Medicina inscritos en la academia CTO Medicina SL de Barcelona, que prepara a los alumnos para el examen MIR, el examen oficial para acceder a la formación de especialistas médicos.

El profesor de Dermatología es un médico residente del Hospital Clínic, aunque ejerce de profesor en esta escuela que prepara a los MIR de manera ajena al hospital, que estudia pedirle explicaciones tras conocer el asunto por la prensa.

Según los alumnos que asistieron a la clase del pasado 10 de marzo, la comparación que utilizó el profesor fue "extremadamente machista e intolerable". Por ello, han hecho un comunicado que ha corrido por las redes sociales acompañado por el power point que usó el profesor y en el que se leen los comentarios machistas que intentó poner como ejemplos. Según los alumnos, el contexto era "brindar normas mnemotécnicas a los alumnos para aprender conceptos sobre las glándulas, la psoriasis y el liquen".

Fuentes del Hospital Clínic han explicado que la clase magistral del profesor es ajena al centro sanitario, mientras que el centro de enseñanza CTO Medicina ha declinado hacer declaraciones a Efe aduciendo que los responsables están reunidos. Los alumnos de la clase han tildado de "inaceptables, degradantes, humillantes y denigrantes" las afirmaciones del profesor, e incluso aseguran que una veintena de personas -hombres y mujeres- abandonaron el aula "ante las vejaciones y la impotencia que sentíamos".

Los alumnos también han denunciado que el mismo profesor creó otra mnemotecnia para recordar las características del líquen y de la psoriasis, acompañándolo de imágenes de un señor del siglo XIX y de Miley Cyrus. Refiriéndose al liquen como hombre ordenado, lo que lo hace bien, correcto y más productivo, y a la psoriasis como mujer loca, "alocada", descontrolada.

Según los alumnos, al día siguiente, la academia se puso en contacto con una de las alumnas reclamantes para expresar su disconformidad. Ell profesor, del que piden que no se haga público su nombre, habló con esta misma persona para pedirle disculpas. Los alumnos han pedido a la academia CTO, cuya sede de Barcelona ha remitido el caso a la central de Madrid, que redacte un código ético para "asegurar una educación no machista, que no haga apología de la violencia ni ofensas a ningún colectivo". También piden que se asegure que "no volverá a hacerse uso y difusión del material implicado, ni de ningún material similar".