Estos son los destinos más peligrosos a los que el Gobierno recomienda no viajar este verano

Las vacaciones de verano traen consigo una gran cantidad de desplazamientos al extranjero. Los destinos más exóticos suelen ser los más llamativos, sin embargo, muchas veces por fala de información del país de destino podemos estar poniendo en riesgo nuestra vida sin saberlo. Por este motivo, el Gobierno español, a través de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha indicado una lista de países en las que no recomienda viajar a no ser que sea estrictamente necesario.

Países a los que no hay que viajar

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha incluido varios niveles de recomendación dentro de su lista negra de países a los que no viajar. Siria e Irak se encuentran entre los países a los que el Gobierno no aconseja viajar salvo motivos de "extrema necesidad". La lista de piases con un "muy alto riesgo" la completan la isla de Socotra; Afganistán, Níger, Mali, Nigeria. Otros países desde los que el Ministerio nos advierte de no viajar "bajo ninguna circunstancia" son aquellos que se encuentran en conflictos bélicos o inestabilidad política como los casos de Rusia, Ucrania, Israel o Palestina, así como los países cercanos como Irán o Líbano.

Para Etiopia, Mozambique, Colombia y Ecuador recomiendan "viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas". Libia también está desaconsejado debido a las grandes inundaciones y piden evitar viajar a la zona del noreste, con la ciudad de Derna, Misrata, Al Bayda y Marj. Por su parte el Gobierno recomienda posponer cualquier viaje a Chad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación tampoco recomiendan viajar hasta Egipto, Pakistán o Papúa Nueva Guinea. Por el contrario, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje según esta lista son Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, han querido recordar que estas recomendaciones carecen de obligatoriedad y que simplemente son un consejo o aviso. Por su parte, también han señalado que el Estado no se hará responsable en ningún caso de los daños o perjuicios que, por ignorancia o desconocimiento, pudieran sufrir las personas o bienes que no han considerado dicha recomendación, por lo que no se permitirá reclamación alguna.

Pedir auxilio desde el extranjero

Para facilitar la ayuda en situaciones de emergencia desde el Gobierno recomiendan pasar por el Registro de Viajeros disponible en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También se puede realizar el registro descargando la app gratuita a través de dispositivos Android o IOS.

Gracias a este sistema, desde el Gobierno tendrán todos los datos necesarios (el país de destino, lugares que va a visitar y alojar, acompañantes, contacto en caso de emergencia…) de las personas que han realizado el viaje. Con estos datos, será más fácil el contacto con los afectados en situación de crisis y la intervención en caso de que esta sea necesaria.

