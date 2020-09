Estas son las excepciones para poder salir de las zonas restringidas en Madrid por el coronavirus

Este lunes los vecinos de las 37 zonas sanitarias de Madrid más afectadas por el coronavirus no podrán salir de su área, puesto que la Comunidad de Madrid ha decretado una serie de restricciones para controlar la pandemia en la capital.

Las nuevas restricciones en Madrid implican a varios distritos de la capital y a varias zonas de las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Humanes y Moraleja de En medio.

La principal restricción en estas zonas es que sus vecinos no podrán salir de ellas - salvo excepciones que a continuación se mencionan-, pero sí desplazarse dentro de su área sanitaria. No obstante, "se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles".

En las 37 zonas sanitarias que ha anunciado el Gobierno madrileño se cerrarán los parques y jardines infantiles, los aforos en la hostelería quedarán reducidos a la mitad en terrazas e interiores, se prohíbe el consumo en barra y todos los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 22.00 horas. También cerrarán a esta hora todos los locales comerciales, que reducirán su aforo un 50%.

Excepciones para salir de casa

Los residentes de las zonas sanitarias afectadas por las restricciones no podrán salir de su zona salvo causas justificadas como ir a trabajar, ir a clase, al médico, al banco, realizar gestiones administrativas o cuidar de personas dependientes o con discapacidad.

El paso por todas las calles que transitan por las áreas restringidas estará abierto al resto de ciudadanos, aunque sólo si su destino tienen origen y final fuera de la delimitación de la zona sanitaria.

Las zonas de Madrid con restricciones

Los distritos de la capital afectados por las limitaciones son Carabanchel (Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba), Usera (Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín), Villaverde (San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales), Villa de Vallecas (zona de Villa de Vallecas), Puente de Vallecas (Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña, Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaíra y Federica Montseny) y Ciudad Lineal (Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa).

Los municipios madrileños afectados son Alcobendas (Chopera y Miraflores), San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos), Getafe (Las Margaritas y Sánchez Morate), Fuenlabrada (Alicante, Cuzco y Francia), Parla (San Blas e Isabel II), Humanes y Moraleja de En medio.

Si no tienes claro si tu calle o tu barrio pertenece a alguna de las zonas afectadas, consúltalo en el siguiente mapa: