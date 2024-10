Esta abuela, tiktoker y fitness, demuestra que la edad es solo un número

Iñaxi es una mujer famosa en redes, entre otras cosas, por mostrar sus rutinas en el gimnasio. Tiene 100 años y es influencer. Tiene miles seguidores en sus redes sociales y se ha hecho conocida por los ejercicios que hace en el gimnasio. Su vitalidad demuestra que la edad no importa. Trabaja los abdominales, hace ejercicios para los brazos, y todo ello después de haber cumplido este verano los 100 años. Sin duda, todo un ejemplo a seguir de vitalidad.

Pero no es la única. Fuera de nuestra fronteras también nos demuestran que estar en forma y activos no tiene edad y que es una cuestión de actitud. La edad es solo un número y, a través de sus redes algunos dejan claro que estar en forma no depende de la ese número. Por ejemplo, Joan Mcdonald, con 78 años, es un referente del fitness en redes. Tiene millones de seguidores.

Y no solo el gimnasio sirve. Hay otras formas mantener la vitalidad. Lo cuenta una gallega que va todos los días a nadar: "Ahora me meto en el agua y salgo nueva". Muchos coinciden: el mar cura todos los males. "Te sirve para todo, es la panacea para curar todas las enfermedades", dice sonriente.

