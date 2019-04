La esquela viral que pide donaciones para un niño enfermo en lugar de enviar flores

Se convierte en viral una conmovedora esquela publicada en el diario La voz de Galicia por la gran lección de solidaridad que aporta. Acostumbrados a ver flores en los funerales, para éste se pide algo distinto y en lugar de flores se sugiere que donen el dinero a la Fundación Cris contra el Cáncer para ayudar a Noel en su lucha contra el meduloblastoma.

La voz de Galicia pudo hablar con la hija de la fallecida que explica que su madre tuvo que ser operada con tan solo dos años y que se salvó gracias a terceros. Además explica por qué no quiere flores y es que cree y afirma que su madre no las querría porque en su época no se llevaba y porque tiene claro que ella habría pedido ayudar a Noel.

Noel es un niño de 8 años que lucha contra el meduloblastoma. Fue operado el día siguiente de su diagnóstico y se logró realizar una resección completa del tumor cerebral, sin embargo la recuperación "fue un proceso largo y muy duro, con muchas secuelas neurológicas severas sobre todo durante los primeros meses. Durante los meses de marzo y abril recibió tratamiento con radioterapia en un total de 30 sesiones”, se puede leer en la campaña Cris contra el Cáncer. Llevan recaudados 160.000 euros de los 330.000 que aspira a conseguir para avanzar en la investigación contra el cáncer infantil.