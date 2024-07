España registra casi el doble de inmigrantes irregulares que en el mismo periodo del año anterior

La ruta canaria de inmigraciónse ha reactivado intensamente. Las estadísticas oficiales reflejan que esta es la vía más utilizada para la entrada ilegal en Europa. Según las previsiones, se esperan 70 mil inmigrantes irregulares este año, un incremento considerable en comparación con periodos anteriores.

En incremento de las llegadas en Canarias

En los primeros seis meses del año, España ha registrado casi el doble de inmigrantes irregulares que en el mismo periodo del año anterior. Más de 24.898 inmigrantes han llegado al país, de los cuales 19.257 lo hicieron a Canarias, representando un aumento del 167% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De estos, casi seis mil son menores de edad, lo que agrava la situación humanitaria y logística en la región.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha advertido de la gravedad de la crisis migratoria, y ha enfatizado la necesidad de colaboración entre las comunidades autónomas para ayudar a solucionar el problema. En una entrevista con Antena 3 Noticias, Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, expresó que la región está "desbordada desde hace mucho tiempo" y ha pedido repetidamente al Gobierno central que plantee una solución efectiva. Domínguez subrayó la falta de políticas migratorias adecuadas y criticó la inacción del Gobierno hasta que las cifras se volvieron alarmantes, con más de 5.000 personas fallecidas en lo que va del año intentando llegar a las costas canarias.

Los menores no acompañados

La situación de los menores no acompañados es particularmente crítica y supone un gran problema para España y el resto de Europa. La tutela de estos menores recae en la comunidad autónoma canaria, que ya no puede soportar más presión. La reciente decisión de la fiscalía de no permitir la instalación de carpas en los puertos para atender a estos menores agrava aún más el problema. Domínguez preguntaba en la entrevista cómo se puede cuidar a estos menores en un territorio con capacidad limitada y criticó la falta de atención a esta situación humanitaria.

Así han sido las reacciones políticas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido ayuda a la Unión Europea para controlar la inmigración irregular, especialmente en Canarias. Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar "muy tarde" al problema y alertó sobre el "efecto llamada" que podría derivar de las políticas migratorias actuales. Insistió en la necesidad de una "respuesta compartida" de la UE y en la colaboración con terceros países de origen y tránsito para frenar los flujos migratorios.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que la inmigración es una "cuestión de Estado" y ha pedido "absoluta responsabilidad" al PP. Alegría destacó que el Gobierno está trabajando en una solución que incluya una acogida redistributiva y un aporte de fondos económicos para enfrentar la situación. También señaló la importancia de la solidaridad y los Derechos Humanos en la gestión de la inmigración.