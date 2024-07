El vicepresidente de Canarias, sobre la crisis migratoria: "Sánchez intenta que hablemos de un tema para desviar la atención"

"O somos conscientes de que estamos afrontando un problema humanitario y no un problema territorial, o las cosas al final se complican. Es evidente que las comunidades autonómicas van a tener que colaborar". Es la advertencia que lanzaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante la crisis migratoria. En Antena 3 Noticias, Manu Sánchez ha entrevistado en directo al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, quien cuenta que se encuentran "desbordados desde hace mucho tiempo", a la vez que llevan "advirtiéndolo, rogando y exigiendo al Gobierno central que plantee una solución, pero parece que hasta que las cifras no son escandalosas, hasta que no han fallecido más de 5.000 personas en lo que va de año intentando llegar a nuestras costas, nadie se ha tomando en serio este asunto".

Domínguez considera que el problema reside en que faltan políticas migratorias" y opina que el "Gobierno y el presidente no pueden estar felices cuando suceden estas situaciones". "Para el presidente del Gobierno de España, esto enfrenta a la ciudadanía. Objetivo número 1, que está cumpliendo", además alude a que "con la migración está consiguiendo enfrentar a las fuerzas políticas, está intentando que todos hablemos de un asunto para desviar la atención de asuntos importantes a nivel nacional", y "su objetivo principal: intentar romper el acuerdo del gobierno con Canarias. Utilizar a las personas, utilizar el drama humanitario para cumplir objetivos de este Gobierno, a mi particularmente me parece alarmante".

"Menores no acompañados"

La situación es complicada, puesto que "hay miles de personas intentando salir de las costas africanas hacia Canarias, jugándose la vida para poder llegar aquí. Hablamos de menores no acompañados que la tutela recae en la comunidad autónoma Canaria y no podemos más, no soportamos más la presión", remarca.

Acerca de la última noticia de que la Fiscal no permitirá poner carpas en los puertos para prestar atención a los menores no acompañados, la pregunta que se hace Manuel Domínguez es "¿Dónde les llevamos, dónde les atendemos, cómo les cuidamos? Canarias somos un territorio con una capacidad limitada". "Es un problema muy serio, humanitario, parece mentira que en un país desarrollado haya quien no atienda a esta situación. El presidente de España no ha tenido nada que ver con este asunto hasta ahora, que ha encontrado un filón para enfrentar una vez más a la ciudadanía, a las formaciones políticas".

En cuanto a esto, considera que "Canarias hoy está siendo objeto utilizado para cumplir estos objetivos. Estas personas no merecen jugarse la vida como lo están haciendo". Explica que no han decretado la emergencia, pero "creemos que vamos a tener que hacerlo . Todo lo que podamos hacer desde el Gobierno de canarias para exigir políticas migratorias, para evitar que sigan llegando personas a nuestras costas, lo vamos a hacer".

"Nosotros sí que no vamos a mirar a otro lado y este problema humanitario que estamos sufriendo lo queremos atender con toda la fuerza posible. Con las pocas competencias y recursos que tenemos", ha sentenciado.

