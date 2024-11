Escenas de pánico en un crucero que sufrió vientos huracanados y se llegó a escorar 45 grafos

Sillas que se desplazan solas, objetos que caen de todas partes, pasajeros que apenas se mantienen en pie y gritos desesperados de los pasajeros. Lo que pretendía ser un crucero de ensueño se convirtió en una auténtica película de terror con lo que parecían efectos especiales para los turistas que iban a bordo del crucero Explorer of the Seas, de Royal Caribbean.

El buque había partido de Barcelona destino Miami. Pero en su trayecto, cerca de Canarias, se vio sorprendido por un temporal de vientos huracanados y comenzó la odisea.

Las ráfagas de viento alcanzaron los 138 kilómetros por hora, el barco se llegó a escorar hasta 45 grados, los movimientos bruscos provocaron la caída muebles, vasos y botellas de las estanterías, todo tipo de objetos desparramados por el suelo. Escenas de pánico que duraron unos cinco minutos, pero suficiente como para que muchos pasajeros pensasen que el barco podía haberse volcado. Comenzaron entonces los gritos de terror. Un pasajero que logra grabar la escena dice que "es una locura. Te da un vuelco el corazón".

El capitán llega a pedir a los más de 5.000 pasajeros que regresen a sus camarotes por su seguridad. Decide cambiar de rumbo y dirigirse a Gran Canaria, uno de los pasajeros herido es trasladado al hospital.

El crucero terminó retomando su viaje para seguir su ruta por el Atlántico rumbo a Miami, pero algunos turistas prefirieron quedarse en tierra y coger un avión.

El crucero Explorer of the Seas no tenía en ruta, en esta ocasión, los puertos canarios. Pero este suceso obligó al capitán a hacer parada en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria. Coincide que en Canarias están en temporada de cruceros. Donde se espera la llegada de más de 300 buques y más de un millón de pasajeros.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre. El barco realizaba un crucero de doce noches desde Barcelona a Miami, pero retomó su rumbo tres días más tarde del suceso. Muchos recordarán este crucero y no, precisamente, como una experiencia idílica.

