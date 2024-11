El Escape del Virus, el escape room que educa a los jóvenes contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Sanlúcar en Sevilla ha organizado un programa de actividades para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Estas acciones buscan concienciar a la población y, en especial, a los jóvenes sobre la importancia de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer.

La Delegación de Igualdad ha sido la encargada de poner en marcha el Escape Room educativo 'El Escape del Virus', una experiencia interactiva diseñada para sensibilizar sobre la violencia de género de una forma innovadora. Este escape room que ha tenido una prueba inicial con los alumnos del Taller de Empleo se ha integrado posteriormente en el ámbito educativo, con la participación de estudiantes de la ESO de los distintos centros de Sanlúcar la Mayor. La actividad que finalizará el 5 de diciembre busca, a través del juego y el desafío, que los jóvenes reflexionen sobre los comportamientos y las dinámicas de género en situaciones cotidianas.

Rosa Castro, agente de Igualdad desde hace 14 años es la responsable de este escape room y de otras campañas de sensibilización. Con este tipo de metodología los jóvenes aprenden casi sin darse cuenta y lo más importante lo hacen mediante un juego. Hasta ahora han participado más de un centenar de alumnos que toman conciencia de lo que supone esta lacra para la sociedad. El objetivo es que las personas sobre todo los jóvenes no miren para otro lado.

¿Qué es El Escape del Virus?

El juego comienza en un laboratorio secreto en el que un virus se ha liberado. Las investigadoras han desaparecido y los grupos tienen que encontrar la vacuna. A través de esa historia "vamos narrando el ciclo de la violencia de género" nos comenta Castro. El escape room va descifrando los síntomas que pueden indicar que una chica joven esta sufriendo violencia: cambio de conducta, baja autoestima, necesidad continua de justificar a su pareja, el apego tóxico. Después, señala Rosa, llegan las pistas o señales de alerta "celos, aislamiento, son las conductas del agresor hacia la pareja".

En este escenario los alumnos se van encontrando medicamentos que permiten mejorar la situación de violencia: ingieren autoestima, contacto social, ayuda psicológica. Tras suministrar la vacuna a las mujeres, el escape room concluye con la aparición de un billete de avión que llevará a las víctimas a destinos nuevos gracias a esa maleta cargada de aprendizaje.

"No consientan nada"

La responsable de Igualdad del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor, Feliciana Bernal ha destacado que cada vez hay más gente joven que está sufriendo está problemática sobre todo con el uso de las redes sociales. Insiste en que las chicas jóvenes "no consientan nada, que violencia de género no es solo que te peguen un puñetazo, es que te insulten, te humillen" ha reiterado. La sensación de Bernal es "que estamos dando pasos atrás con la gente joven". Ha querido recordar en este 25N a María del Carmen Almansa, vecina de Sanlúcar y asesinada en 2015 por su marido con una escopeta de caza en presencia de su hijo de 15 años. En este caso no constaban denuncias de ahí que la delegada de igualdad haya incidido en la importancia de denunciar "aquellos que ven un indicio de violencia de género, que no se lo callen, que no tengan miedo, los cuerpos de seguridad son amigos".

El consistorio sanluqueño reconoce que aunque los recursos en materia de violencia de género son escasos se trabaja para que cada vez sean mayores de ahí la multitud de actividades diseñadas para concienciar a los jóvenes a detectar esas primeras alarmas de violencia de género. De hecho, El Escape del Virus no es el primer escape room contra el maltrato que este ayuntamiento organiza.

En 'Los 7 mundos de Alicia' los participantes aprendían a través de diferentes pruebas a ver las señales de los inicios de la violencia de género. Por esta actividad, el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor recibió de manos de Antena 3 Noticias y la Mutua Madrileña un premio por impulsar proyectos dirigidos a los jóvenes a combatir la violencia de género.

