Un equipo de Antena 3 Noticias se deja engañar por un estafador del amor: "Cuando venga pagaré todas tus facturas"

Un equipo de Antena 3 Noticias ha localizado a uno de los estafadores del amor. Nos ponemos en contacto con él, es una cuenta sospechosa, con pocas fotos, pocos seguidores y los que tiene son todo mujeres.

María, una redactora de Antena 3 Noticias, saluda a este supuesto piloto que dice viajar por todo el mundo, tienen una conversación corta, ella finge mostrar interés y en pocos minutos ya le ha dicho que la quiere y que va a solucionar todos sus problemas. Pero ojo, porque para verla necesita que, primero, le envíe dinero.

Timadores que juegan con los sentimientos

La técnica que utilizan estos estafadores es la de siempre, crean perfiles falsos haciéndose pasar por otras personas e intentan ganarse nuestra confianza. Crean historias rocambolescas para acabar pidiéndonos dinero. El "piloto" no se anda con rodeos, empieza yendo directo al grano: "¿Estás casada?". Nuestra compañera le sigue el juego: "No, soltera, ¿Y tú?". Responde tajante, "Lo mismo", y empieza su montaje: "Para que podamos ser amantes ahora cariño". Con sus palabras se asegura de que no dudemos de sus intenciones: "Soy honesto y digno de confianza".

"Cuando venga pagaré todas tus facturas"

Pocos mensajes después empiezan los 'peros'. Nos dice que le gustaría vernos "pero" que habrá un problema, aquí comienza la táctica con la que intentará estafarnos. "No sé si tienes dinero. Necesito una tarjeta para actualizar el sistema del avión", dice el falso piloto. Nos pide 100 euros, y comenzamos a mostrar sospecha. "¿Cómo se que no me estás engañando?", le preguntamos. Su respuesta es agresiva, se pone nervioso y nos asegura que cuando venga "pagará todas nuestras facturas".

Esta cuenta falsa utiliza la foto de un piloto real, pero no sabemos quién se esconde realmente detrás de ese perfil. La Guardia Civil pide que estemos en alerta, Y que desconfiemos cuando evitan quedar en persona. Porque estos perfiles cada vez se multiplican más. Y esta comienza a ser una estafa habitual. De hecho, el 16% de los españoles ha sido víctima de un timo del amor.