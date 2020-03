El coronavirus es el tema del momento, presente en cada conversación y en todos los informativos, lo que está generando un empacho. Arturo Pérez-Reverte es uno de los personajes a los que se les nota el hartazgo. No había sido muy prolífico en sus incendiarios mensajes de Twitter sobre el COVID-19, hasta el momento, pero el pasado sábado quiso hacer un chascarrillo esperando el aplauso de sus seguidores: Observó un cambio en las expresiones a la hora de referirse a los enfermos y lo achacó a la intención de las autoridades sanitarias de no aumentar la alarma entre la población.

No obstante, a pesar de que logró 14.000 me gusta y más de 3.800 retuits, el mensaje no tardó en encontrar algún detractor: el noveno infecto por el virus en Valencia, ha contestado a Reverte con un 'zasca' que ha sonado hasta en Wuhan.

En su defensa, Arturo demostró gran elegancia y saber estar a la hora de encajar el golpe, deseando al otro interlocutor una pronta recuperación.

Algo que el periodista agradeció desde el hospital.