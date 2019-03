Enfermería pide explicaciones a Sanidad sobre el contagio de ébola y no descarta denunciar

Un grupo de compañeros de la enfermera infectada de ébola ha salido esta mañana a la calle en los alredores del hospital Carlos III de Madrid para protestar.

Lo han hecho unas horas después de que el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, pidiera este lunes explicaciones al Ministerio de Sanidad sobre el contagio de ébola de una auxiliar de enfermería y ha anunciado que acudirá a la vía penal, si fuera necesario, para exigir responsabilidades sobre estos hechos.

La enfermera atendió en el hospital Carlos III de Madrid al misionero Manuel García Viejo, fallecido el pasado 25 de septiembre por ébola, y ha dado positivo al virus en los dos análisis que se le han practicado.



González Jurado ha exigido a las autoridades sanitarias que aclaren si el protocolo sobre la protección del personal que atiende a estos enfermos adolece de ciertas pautas que hayan derivado en este primer contagio registrado en España y en Europa.



Este caso, según ha comentado, debería "acelerar un análisis en profundidad" por parte del Ministerio de Sanidad sobre cómo se está abordando la protección del colectivo de enfermería y de todo el personal sanitario.



"Balones fuera no las vamos a permitir", ha aseverado. A su juicio, "algo ha fallado" y las autoridades sanitarias deben ofrecer "toda la información precisa y de manera urgente". De lo contrario, ha apostillado González Jurado, el Consejo de Enfermería "se personará en el juzgado por la vía penal".



No obstante, ha expresado su confianza en recibir una información "suficientemente clara y continuada" para poder trasmitirla en primer lugar a este colectivo profesional, que se encuentra preocupado tras conocerse el suceso.



"Que se establezca si el protocolo es correcto o no es correcto a fin de que un caso como éste, que nunca debió ocurrir, no se vuelva a repetir", ha agregado González Jurado.



El Consejo General de Enfermería reclama también más datos sobre el tratamiento que va a recibir la auxiliar de enfermería, a la que desea su pronta curación.