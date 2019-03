Un empresario denuncia la falta de controles eficaces contra el ébola en África y España

Álvaro Villaverde es un empresario gallego que viaja continuamente a África por motivos profesionales y tras su último trayecto ha denunciado la falta de controles efectivos ante el brote del ébola.

Villaverde viajó hace tres meses a Guinea y ha relatado en Espejo Público que el único control que tuvo que superar para demostrar que no estaba infectado con el virus fue el contestar a cuatro preguntas "muy básicas". Explica también que después de tomarte la temperatura "hay que dar una pequeña propina para que te den el certificado" porque añade, "sin el certificado no puedes facturar".

Este empresario denuncia además que las propias agencias de viaje te dan consejos como por ejemplo "tomar uno o dos ibuprofenos antes de ir al eropuerto" para evitar que a alguien le suba la temperatura. Además hace hincapié en que no sólo fallan los controles en África sino que al llegar a Barajas "nadie me ha preguntado nada, ni me han hecho formularios".

Álvaro Villaverde incide en que "si no sabemos que tenemos el ébola, porque aún no tenemos los síntomas entro aquí". El empresario matiza que no sabe si en este momento se han incrementado las medidas de seguridad, pero se muestra preocupado porque "si yo traigo el ébola a quien estoy perjudicando primeramente es a mi familia".