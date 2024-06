Una empleada recibe la baja médica y casi doce horas después su jefa la despide

A los hosteleros les está resultando muy muy complicado encontrar personal, desde hace ya varios años. No cubren vacantes, no encuentran personal, ni camareros, ni cocineros. Dicen que no lo entienden, ya que hay más de dos millones y medio de parados. Una de las razones podría ser que el de la hostelería es un sector plagado de irregularidades.

Y el encargado de sacar a la luz esas irregularidades es @soycamarero. Esta popular cuenta de la red social X (antes Twitter) expone a diario episodios polémicos de todo tipo en el sector. El último que ha publicado ha sido uno en el que una empleada ha recibido la baja médica y, casi doce horas después, su jefa la despide por WhatsApp argumentando que no ha pasado el periodo de prueba.

"Me encuentro muy mal, he vomitado antes en la cocina y tengo mucho calor. Necesito ir al médico", empieza escribiendo la empleada -ahora despedida- a su jefa. Casi al instante, esta última le responde que no puede ir, que está en urgencias con su hijo, que tiene el azúcar muy bajo. De inmediato, la trabajadora envía un "lo entiendo".

Ella siguió trabajando, pero al día siguiente tuvo que acudir al médico. "Me han dado la baja, tengo abdominalgia, os iré contando que acabo de salir de urgencias, mañana tengo analítica", vuelve a escribir a su jefa. Su mensaje fue enviado a las 9:43 horas de la mañana y, casi doce horas después, a las 20:18 horas, llega la respuesta: "Mejórate. Te he dado de baja por no superar el periodo de prueba. Bájame las llaves del bar antes del cierre".

La cosa se pone todavía peor

Después de estas capturas, @soycamarero publica otras, ya que la jefa siguió insistiendo. "¿Te imaginas que va a pasar si de repente justo esta noche entran a robar? Todo el mundo va a sospechar de ti. Es mejor que me des las llaves y así evitamos problema", le escribió a la enferma. "Si para evitar que existan unas llaves que no controlo por si has hecho copia y me toca cambiar la cerradura o el código y me cobran, te lo voy a descontar de tu sueldo", añade en un otro mensaje.

En tan solo una semana, la publicación ha llegado a 745.800 usuarios, que no pueden disimular su asombro e indignación. "Con esos mensajes entran ganas de ir a una comisaría a mostrarlos y entregar las llaves, para que tengan constancia de ello. Si quiere las llaves que acuda a la comisaría", escribe una usuaria.

"Acojonante. Te acusa de que vayan a robar, o que vayas a robar tú o a hacerte responsable de un supuesto robo que solo está en su imaginación (ya que indirectamente reconoce que hay otro par de llaves y puede cerrar el local)", añade otro. "Denuncia, despido nulo, y denuncia por amenazas. Con su pan se lo coma", coincide otro.

