La vuelta a las aulas puede ser difícil para algunos niños, aunque a unos más que otros. Hay a quienes se les pasa al ver a sus amigos, pero a niños con problemas de adaptabilidad les cuesta especialmente. Un niño con autismo de Wichita, en Kansas, se echó a llorar al volver al colegio, pero un compañero fue en su ayuda para intentar calmarlo.

Courtney Moore, la madre del niño que acudió en su ayuda, capturó el momento en que su pequeño Christian le daba la mano a su compañero y la compartió en las redes sociales. "Estoy muy orgullosa de mi hijo. Vio a un niño llorando en una esquina y fue a consolarle, le dio la mano y entraron juntos al colegio", afirmó. "Es un honor tener un hijo tan bueno, compasivo y con un corazón tan grande", continuaba la publicación de Facebook.

La fotografía se volvió viral y acumula más de 40.000 'Me gusta', 7.600 comentarios y se compartió más de 26.000 veces, hasta que llegó a la madre del otro protagonista, quien dijo: "Le doy las gracias a tu hijo. El niño al que ayudó es mi hijo y tiene autismo. Siempre había tenido miedo de que cuando entrara al colegio le hiciesen bullying por ser distinto. Si hubiese más niños como el tuyo no me preocuparían ese tipo de cosas".

El mensaje ha conmocionado a los usuarios de la red social.