Emoción en el tanatorio de la familia española que perdió la vida en un accidente de helicóptero en Nueva York

Desde primera hora de la mañana el tanatorio de Sant Gervasi, en Barcelona, ha sido un reguero de gente que ha querido despedirse de la familia. Amigos, familias enteras y también rostros conocidos como el expresidente del FC Barça, Joan Gaspart o el empresario Sánchez-Llibre han querido acercarse a mostrar su apoyo a la familia más cercana de los fallecidos.

Tanto el matrimonio, Agustín escobar de 49 años y Mercé Camprubí de 39, como sus tres hijos de 4, 8 y 10 años, fallecieron tras el trágico accidente. Los cinco estaban de vacaciones en Nueva York. El helicóptero con el que daban un paseo turístico el pasado 10 de abril, se desplomó sobre el río Hudson, provocando la muerte en el acto de la familia y también del piloto. En las imágenes de quienes grabaron los hechos, se ve cómo las hélices, separadas de la aeronave, caen por separado.

Todavía no se han esclarecido las causas del terrible accidente, aunque hay varias hipótesis sobre la mesa. Aun así, fuentes de la investigación prefieren no especular, y esperar a tener una decisión clara. El helicóptero no contaba con caja negra y eso ha dificultado los trabajos de indagación, pero el trabajo de búsqueda de las piezas del helicóptero que están realizando los buzos podrán ayudar a determinar qué pudo pasar.

Mientras tanto, la familia de los fallecidos han agradecido las constantes muestras de cariño de los últimos días y la gran cantidad de flores recibidas en la capilla ardiente que estará abierta hasta este martes a las 11:00 horas. A continuación tendrá lugar el funeral a las 13h del mediodía en la iglesia de Sant Vicenç de Sarrià, en Barcelona para dar el último adiós a la familia Escobar-Camprubí.

Los cuerpos serán trasladados según ha informado la familia al cementerio de Sant Vicenç de Montal donde serán enterrados en la intimidad. De esta manera como bien dijo Joan Camprubí, hermano de Mercé Camprubí, la familia podrá descansar en paz junta y les alivia saber que al menos murieron juntos y con una sonrisa.

