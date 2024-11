Elisa Mouliaá reacciona al archivo temporal de su causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

El juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual haarchivado temporalmente la causadebido a la baja médica de la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá.

Mouliaá iba a comparecer este martes en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para ratificar su denuncia contra el exdiputado de 'Sumar', pero la causa se ha archivado.

En sus primeras palabras tras conocerse la decisión del juez, asegura que se ha puesto en manos de la misma abogada que trabaja con todas las víctimas. "Yo soy una más y solamente os pido que no os centréis en mi porque somos muchas", decía este lunes.

"No puedo decir nada, de verdad. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, me estoy agobiando un montón... es todo terrible, yo confío en la justicia y ya está. Ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas. Yo soy una más y solamente os pido que no os centréis en mí porque somos muchas, ¿vale?", afirmaba.

Sobre la posibilidad de que finalmente se presente una demanda conjunta contra Íñigo Errejón, la actriz asegura que lo desconoce. "No se sabe porque somos de diferentes ciudades", asegura.

Además, pide tranquilidad en estos momentos: "Hablad con ella -con la abogada-. Yo ya confío en la justicia, quiero tranquilidad, volver a mi vida normal. Y quiero ser una víctima más".

Errejón recurrirá la decisión del juez

La defensa de Errejón ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de archivar de forma temporal la causa abierta en su contra por un presunto delito de agresión sexual hasta que la abogada de la denunciante regrese de su baja médica.

Tiene previsto presentar el recurso esta semana y considera que se trata de "una maniobra dilatoria" de la acusación y asegura que Errejón "quiere declarar cuanto antes para dar explicaciones y defender su inocencia".

Al acordar el archivo, el juez ha suspendido también las declaraciones de Errejón y Mouiláa previstas para este martes y "todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento hasta que la letrada de la denunciante presente su alta médica".

En el auto del juez al que ha tenido acceso EFE, el magistrado suspendió las actuaciones y plazos del procedimiento y lo archivó provisionalmente "por imperativo legal" hasta que la abogada de Mouliaá presente su alta médica en el juzgado, ya que debe tomar esa decisión en aplicación del artículo 179.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se reformó en 2023.

"Al haberse recibido en el día de hoy el parte de incapacidad temporal prologado de la abogada citada, quien se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza, la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento", explica el auto.

Mouliaá denuncia a Errejón por agresión sexual

La actriz Elisa Mouliaá denunció ante la Policía que Errejón la agredió sexualmente hasta en tres ocasiones la misma noche de septiembre de 2021 después de lleva "aproximadamente un año" hablando por redes sociales.

El político invitó a la actriz a la presentación de su libro y al terminar se fueron a un bar cercano y Mouliaá, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" le invitó a acompañarla. "Para sorpresa" de ella, Errejón aceptó. Según la denuncia, ya en el coche él adoptó "una actitud dominante". Y en el ascensor directamente la habría agarrado "fuertemente" de la cintura y besado "de forma violenta", "dejándola sin respiración".

Una vez en la fiesta la habría llevado "por la fuerza" a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos "sin el consentimiento" de la actriz. Ahí Errejón le quitó el sujetador, dijo frases "lascivas", se sacó su miembro y le hizo tocamientos.

Ella "le comentó que se estaba sintiendo muy incómoda", que lo que estaba ocurriendo le estaba pareciendo "muy violento". Y finalmente le dijo: "Íñigo, 'solo sí es sí', parece mentira que me esté pasando esto contigo".

