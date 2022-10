Elena y Mariano: 71 años de amor y 3 bodas juntos

Nada más conocer a Elena y Mariano sabes que lo suyo es amor verdadero. Este matrimonio de Sada (A Coruña), que lleva 71 años juntos, acaba de celebrar hace unos días su bodas de platino: "Y esperamos llegar a las de rubí, que son dentro de cinco años. También celebramos las de oro hace unos años" dice entre risas Elena.

Para ellos fue una celebración muy especial, con la que sumaron un nuevo capítulo en su historia que empezó cuando eran muy pequeños. "Vivíamos en el mismo barrio y cuando yo tenía 9 años le decía a su madre que me la cuidara porque me iba a casar con ella" explica Mariano.

Un día, cuando ella tenía 16 años y él 18 cuando se encontraron en el cine: "Ella iba con una amiga a la segunda función pero le faltaba una peseta para poder entrar y me pidió el dinero que le faltaba y yo se lo di. Días después quiso devolverme la peseta, yo le dije que no hacía falta. Lo que sí le dije es que si me podía unir al paseo que estaba dando con su amiga. Desde entonces no nos hemos separado" relata Mariano.

Desde aquellas, fueron 6 años de noviazgo en los que en algún momento Elena dudó de continuar con él: "Se iba a Zaragoza a hacer la mili. Yo le dije a mi abuela que iba a reñir con él porque se iba lejos y seguro que conocía a otra chica allí y yo me iba a quedar aquí esperando como una tonta" cuenta Elena. Pero Mariano tenía las cosas claras: "Solo tuve un permiso en Navidad para venir a casa. Esos días le dije a Elena que si me esperaba, en un año nos casábamos. Y así fué" cuenta él. La boda se celebró en 1957 en casa de un familiar debajo de una parra: "El menú fueron unos bocadillos que hicimos" dice entre risas Elena. Y de ahí a la luna de miel que no estuvo libre de anécdotas: "La idea inicial era ir de viaje a las Rías Baixas pero por un problema con los billetes de bus no pudo ser y fuimos a Lugo. Acabamos pasando la primera noche en el mismo sitio que unos ganaderos que se dedicaron todo el tiempo a vender vacas, ovejas, caballos…" recuerda entre risas Mariano.

Una historia de amor que dura hasta la actualidad, y que estuvo llena de momentos buenos pero también de momentos malos como cuando a él le detectaron cáncer o cuando ella sufrió un infarto: "Siempre estuvimos juntos" coinciden los dos. Para ellos el secreto es "llevarse bien, no hay que discutir. Cuando algo no nos parece bien lo hablamos con tranquilidad. Y por supuesto, la fidelidad" nos cuenta Elena emocionada.