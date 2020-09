El virólogo Adolfo García Sastre apunta que el 2021 casi todo el mundo estará vacunado contra el coronavirus

La esperanza para acabar con la pandemia del coronavirus está puesta en la vacuna. Oxford acaba de reanudar los ensayos de una de las investigaciones más prometedoras hasta el momento.

Antena 3 Noticias ha hablado con Adolfo García Sastre, virólogo y experto en gripes pandémicas del hospital Monte Sinaí.

Adolfo García-Sastre analizó la situación de la pandemia para el periódico 'La Gaceta', y asegura ahora que prevé que a mediados del 2021 el mundo estará vacunado de forma "masiva".

¿Será posible empezar a vacunar a la población antes en 2021?

"Es lo que yo espero que ocurra aunque es una predicción. Viendo cómo están evolucionando las vacunas que se están desarrollando en el mundo creo que sí".

García-Sastre apunta que "las predicciones más optimistas dicen que vamos a vacunarnos todos antes de fin de año. No creo que eso sea posible. Salvo desastre, lo más normal es que empiece a vacunarse la gente de forma masiva a mediados del año que viene. Eso no quiere decir que no se haya vacunado nadie antes. La inmunización a ciertos grupos al principio ayudará a controlar mejor la pandemia poco a poco"

¿Cuando tengamos vacuna será necesario mantener la distancia?

"Hasta cierto punto, hay que seguir con las medidas de seguridad hasta que haya una inmunidad de grupo. No basta con sacar la vacuna es necesario esperar a que la vacuna de lugar a la inmunidad, eso suelen ser unos dos meses".