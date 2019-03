El profesor de la USC ratifica su apoyo a "La Manada": "a Luciano no le da un tirón de orejas nadie"

El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que criticó a la víctima de "La Manada", subía el pasado miércoles un nuevo vídeo. En él, lo primero que hacía era reírse de todas las personas que le habían criticado. Sabía que no iban a tomar medidas contra él y así lo expresa en la secuencia.

"Me decían deja pasar un poco de tiempo y ya" expresa Luciano Méndez. "Esto iba a ser un tirón de orejas? A Luciano Méndez no le da un tirón de orejas nadie" y con esas palabras, el profesor introducía de nuevo su opinión sobre la víctima de "La Manada": "La cantidad de chicas que son violadas diariamente en el seno de su familia y que están viendo esta problemática. Yo hablo en nombre de esa gente. Ellas dirán: esta tipa que iba buscando marcha ahora tiene a toda esa masa defendiendo sus posturas y van a sacarla en volandas…yo que sufro a diario no me atrevo a denunciar. "

Un día después, la Universidad de Santiago de Compostela remitía a la Fiscalía el expediente relativo al profesor Luciano Méndez Naya por sus declaraciones de apoyo a 'La Manada'. Esta decisión se producía tras concluir que la USC no puede llevar a cabo ninguna medida contra Méndez Naya, dado que las opiniones fueron realizadas en un contexto privado y no vinculado a su actividad docente. No obstante, sí ha remitido todo el contenido del expediente a la Fiscalía para que sea esta la que determine si Luciano Méndez tiene algún tipo de responsabilidad delictiva por sus palabras.