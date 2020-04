El paro golpea al sector servicios en la crisis del coronavirus: "Tengo cuatro hijos y me veo sin ingresos"

Andalucía, Valencia o Cataluña, comunidades con mucho turismo, han sido las regiones más afectadas por la subida del paro causada por la pandemia de coronavirus. Y es que el sector servicios se ha visto muy golpeado por el impacto del COVID-19.

Andalucía se acerca al millón de desempleados, concentrando casi a la mitad de todos los parados de España, justo cuando se producían las contrataciones de cara a la Feria de Abril y la Semana Santa. En Sevilla, por ejemplo, están cerrados 4.600 bares.

"Muchos pagos: la casa, la chiquilla..."

"Me veo en una situación muy precaria, con muchos pagos: la casa, la chiquilla...", nos cuenta Rubén, que estaba contratado por une empresa de trabajo temporal. Directamente ha sido despedido.

A otros la crisis del coronavirus les ha pillado en mitad de un cambio de trabajo. Juan, por ejemplo, llevaba 20 años trabajando en la misma empresa y justo antes de todo esto le fichó otra compañía, una multinacional de ropa. El nuevo puesto no le ha durado ni un mes: "Solicito el paro pero me lo deniegan porque no han pasado tres meses desde una baja voluntaria hasta un periodo de prueba no superado por el empresario".

Sin paro ni subsidios de ningún tipo

También durante el periodo de prueba se ha quedado sin trabajo Yasmina; nos cuenta que su situación es desesperada: "Tengo cuatro hijos, me encuentro sin ingresos y no tengo derecho a paro ni a subsidios...".

Son solo algunos de los miles de nombres que se han visto afectados por la pandemia a nivel laboral. Muchas personas están paradas y sin perspectiva de encontrar un empleo mientras dure la cuarentena.