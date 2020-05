El hospital de Vigo prohíbe el uso de guantes en sus instalaciones durante la crisis sanitaria del coronavirus

En los últimos días, tanto el ministerio de Sanidad como los especialistas, han dicho que es mejor no llevar guantes si no se usan bien durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

De hecho en el hospital de Vigo prohíben desde este lunes entrar con guantes. Ni guantes de vinilo, ni de látex, ni de nitrilo, ningún paciente o usuario de este hospital vigués puede utilizarlos dentro del centro.

Los sanitarios no saben qué utilidad han tenido los guantes de esas personas y no quieren exponerse a riesgos inncesarios. Pero muchas personas desconocen el procedimiento para usarlos y por eso los expertos aseguran que no vale lavarlos con hidroalcohol porque esos productos son adecuados para la piel no para otras superficies.

Aunque hay quien se resiste a dejar de usarlos también por falta de información. Aunque expertos como María Saíz, del Colegio de Médicos de Madrid, asegura que "los guantes pueden ser un foco de infección, en cambio, unas manos limpias salvan vidas".

Lo recomendable es usar mascarillas y respetar el distanciamiento social durante el coronavirus en cada una de las fases de la desescalada.