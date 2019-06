El director de la DGT dice que España haría el "ridículo" si suprime Madrid Central

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, DGT, ha lamentado la posibilidad de Madrid Central, iniciativa implantada por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, deje de tener efecto. "Haríamos el ridículo, nadie en Europa lo entendería" ha dicho Navarro durante la presentación de la campaña 'En la carretera, cerveza SIN' de Cerveceros de España.

La entrada del PP en el Ayuntamiento de la capital ha iniciado el debate sobre suprimir o no Madrid Central en estos últimos días. El director de Tráfico ha destacado el "inmenso trabajo" realizado para sacar adelante esta medida y confía en que, en lugar de suprimirse, sea mejorada o corregida. "¿Cómo vamos a tirarlo por el pedregal, dios mío?", ha exclamado.

Por otro lado, Navarro ha señalado que no está en la agenda de la DGT prohibir fumar al volante. Según ha aclarado, sería una "norma de salud pública y la DGT no tiene sobre la mesa prohibir fumar", aunque reconoce que este comportamiento es "peligrosísimo" y constituye una distracción. "No está en la agenda de la DGT, no acabamos de ver a la Guardia Civil persiguiendo fumadores", ha insistido, al tiempo que ha recordado que actualmente sí se sanciona con un mínimo de 200 euros y la pérdida de hasta 4 puntos del carné tirar colillas por la ventanilla del vehículo.