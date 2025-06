Efemérides de hoy 9 de junio de 2025: ¿Qué pasó el 9 de junio? 

El 9 de junio de 1981 nace la actriz Natalie Portman. Reconocida por su talento, versatilidad y compromiso social, debuta con tan solo 13 años en 'León: The Professional' (1994). Aunque su salto a la fama llega con su papel como Padme Amidala en la trilogía de la precuela de 'Star Wars' (1999-2005). A su vez, se gradúa en la Universidad de Harvard en el grado de Psicología (2003), demostrando un equilibrio entre las artes y la academia.

Se consolida como actriz gracias a su interpretación en 'Closer' (2004) y especialmente, en 'Cisne Negro' (2019) por la que recibe el premio Oscar a mejor actriz. En cuanto a su compromiso social, la actriz es una activista defensora de los derechos de los animales, el feminismo y las causas humanitarias. De esta manera, se convierte en un referente dentro y fuera del cine.

Tal día como hoy, pero de 1934, el Pato Donald aparece por primera vez en el cortometraje de 'The Wise Little Hen', creado por Walt Disney. A pesar de que no ser el protagonista, su voz y personalidad destacan de inmediato en la pantalla. Este personaje es creado como un contraste cómico al optimista Mickey Mouse. Desde entonces, Donald ha aparecido en al menos 120 cortometrajes producidos por Disney.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de junio?

1815.- Firma del acta final del Congreso de Viena para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón.

1829.- Se crea el Banco Español de San Fernando, uno de los antecesores del Banco de España, por una real cédula de Fernando VII.

1924.- La ecuatoriana Matilde Hidalgo se convierte en la primera mujer de Latinoamérica en ejercer el derecho al voto en unas elecciones nacionales.

1928.- El piloto australiano Charles Kingsford Smith aterriza en Brisbane (Australia) tras el primer vuelo transpacífico con escalas, que partió el 31 de mayo desde Oakland, California.

1934.- Primera aparición del Pato Donald, personaje de dibujos animados creado por Walt Disney, en el cortometraje 'La gallinita sabia'.

1948.- Se establece el Consejo Internacional de Archivos bajo los auspicios de la Unesco. En conmemoración, desde 2007 se celebra el 9 de junio el Día Internacional de los Archivos.

1973.- El almirante Luis Carrero Blanco jura el cargo de presidente del Gobierno español.

1982.- Se aprueban en España los estatutos de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.

2012.- El Eurogrupo aprueba una ayuda financiera para la banca española de hasta 100.000 millones de euros.

2013.- Edward Snowden, un extécnico de la CIA, confiesa haber filtrado a la prensa datos de espionaje cibernético en Estados Unidos.

2018.- El cineasta Mariano Barroso, elegido presidente de la Academia de Cine de España (hasta 2022).

¿Quién nació el 9 de junio?

1781.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor.

1843.- Bertha von Suttner, escritora austríaca, pacifista, primera mujer Premio Nobel de la Paz.

1921.- Guido Munch, astrofísico mexicano, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989.

1930.- Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.

1945.- Luis Ocaña, ciclista español.

1961.- Michael J. Fox, actor estadounidense de origen canadiense.

1963.- Johnny Depp, actor estadounidense.

¿Quién murió el 9 de junio?

1870.- Charles Dickens, novelista inglés.

1903.- Gaspar Núñez de Arce, poeta español.

1974.- Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y Premio Nobel en 1967.

1996.- Rafaela Aparicio, actriz española.

2008.- Alberto Lorca, coreógrafo, fundador del Ballet Nacional Festivales de España.

2015.- Pedro Zerolo, político español, activista LGTBI.

2022.- Olivia Valere, empresaria francesa de la noche marbellí.

¿Qué se celebra el 9 de junio?

Hoy, 9 de junio, se celebra el Día Mundial del Pato Donald.

Horóscopo del 9 de junio

Los nacidos el 9 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 9 de junio

Hoy, 9 de junio, se celebra san Ricardo, san Efrén, san Feliciano, san Primo, san Ananías, santa Mariana y san Julián.