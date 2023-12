Efemérides de hoy 9 de diciembre de 2023: ¿Qué pasó el 9 de diciembre?

Tal día como hoy, 9 de diciembre, pero de 1990, Lech Walesa se convierte en el primer presidente de Polonia elegido en las urnas de forma democrática. El electricista que desafió al Gobierno comunista, como líder del sindicato Solidaridad, llegaba a la presidencia de su país, desde donde luchó por la apertura económica y política. Walesa se convertiría en una figura clave en el siglo XX, ya había sido reconocido cuando ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983, por su “lucha no violenta por los sindicatos libres y los derechos humanos en Polonia”.

El 9 de diciembre, pero del año 1992, los príncipes de Gales anuncian su separación. El matrimonio de Carlos y Diana se rompía. El entonces primer ministro británico, John Major, se presentó ante la Cámara de los Comunes para anunciar la separación del heredero, algo que llevaba meses rumoreándose pues llevaban tiempo con vidas separadas. Se indicó que la pareja no se divorciaría y no habría crisis constitucional, por lo que este paso no influiría ni en la posición de Carlos ni en la sucesión al trono, y tampoco impediría que en un futuro se coronara a Diana Spencer como reina. Todo cambiaría cinco años después cuando Lady Di falleciera en accidente de tráfico el 31 de agosto de 1997.

¿Qué pasó el 9 de diciembre?

1759: Carlos III, hijo de Felipe V de Borbón, y hasta entonces rey de Nápoles, llega a Madrid para asumir el trono de España.

1774: El sultán de Marruecos, Muley Muhamed Ben Abdala, pone sitio a la ciudad española de Melilla, que no consigue tomar.

1931: Aprobada la nueva Constitución de la República Española, que reemplaza a la de 1876 y que estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil en 1939.

1949: La Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén, ciudad que queda administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).

1987: Primer día de enfrentamientos tras la muerte de cuatro palestinos de Gaza, atropellados por un camión israelí el día anterior. Estalla la primera Intifada.

2011: Croacia firma su tratado de adhesión a la UE.

2017: Irak anuncia el fin de la guerra contra el Estado Islámico (EI) tras el control total de la frontera con Siria, último reducto de este grupo terrorista.

2019: Los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Vladimir Zelenski, acuerdan un calendario para el proceso de paz en Ucrania.

¿Quién nació el 9 de diciembre?

1882: Joaquín Turina, compositor español.

1895: Dolores Ibárruri, dirigente comunista española.

1916: Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.

1930: Edoardo Sanguinetti, escritor italiano.

1946: Sonia Gandhi, política india de origen italiano.

1953: John Malkovich, actor y director teatral estadounidense.

1963: Masako Owada, emperatriz consorte de Japón por su matrimonio con Naruhito.

1977: Ana Pastor, periodista española.

¿Quién murió el 9 de diciembre?

1641: Anton Van Dick, pintor flamenco.

1925: Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1936: Juan de la Cierva, ingeniero español.

1994: Max Bill, pintor suizo.

2004: Adolfo Schlosser, escultor austriaco.

2015: Julio Terrazas, cardenal boliviano.

2019: Marie Fredriksson, cantante sueca, vocalista de la banda de pop Roxette.

2020: Paolo Rossi, futbolista italiano.

¿Qué se celebra el 9 de diciembre?

Hoy, 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.

Horóscopo del 9 de diciembre

Los nacidos el 9 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre, se celebran los Santos Leocadia, Julián, Suceso y Siro.