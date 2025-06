Efemérides de hoy 8 de junio de 2025: ¿Qué pasó el 8 de junio? 

El 8 de junio de 2014, Rafael Nadal gana su noveno título de Roland Garros, consolidando su histórico y evidente dominio en el deporte. Con esta victoria, el español se convierte en el primer tenista en ganar nueve veces el mismo Grand Slam. En esta final compite contra el tenista Novak Djokovic, a quien vence en cuatro sets (3-6, 7-5, 6-2, 6-4), demostrando así su fortaleza táctica y mental.

Tras su debut en el torneo en 2005 con un triunfo, y ahora, reafirma su apodo 'Rey de la Tierra Batida'. Este triunfo es el quinto consecutivo en París (2010-2014), con el que supera su récord en el torneo con 66 victorias y solo una derrota hasta el momento. Con esta victoria, Nadal suma 14 victorias de Grand Slam, igualando a Pete Sampras, y consolida su estatus como referente en el tenis.

Un día como hoy de 1895, nace Santiago Bernabéu, futbolista y presidente del Real Madrid. Desde joven destaca su talento en el fútbol y se convierte en una figura clave para el club del Real Madrid. En 1943 asume la presidencia del club, del que está a cargo durante 35 años. Bajo su liderazgo, el Real Madrid alcanza una era dorada, logrando sus primeras seis Copas de Europa, logrando aumentar su proyección a nivel internacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de junio?

1867.- Francisco José I y Sissi son coronados reyes de Hungría.

1912.- Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures en Hollywood.

1949.- Se publica la novela '1984' de George Orwell, ficción política en la que critica los totalitarismos.

1968.- Es arrestado en Londres James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.

1972.- Nick Ut, fotógrafo de Associated Press, captura la foto de la niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda huyendo del napalm lanzado contra su aldea en Vietnam. Premio Pulitzer 1973.

1975.- Lanzada la sonda espacial soviética Venera 9 para estudiar Venus y ofrecería la primera imagen desde la superficie de otro planeta.

1992.- Se propone la celebración del Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Fue institucionalizado por la ONU a partir de 2009.

2016.- El Parlamento Europeo da luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.

2017.- La revista Nature hace público el descubrimiento en Yebel Irhoud (Marruecos) de los restos más antiguos conocidos del Homo Sapiens.

¿Quién nació el 8 de junio?

1671.- Tomaso Albinoni, compositor italiano.

1873.- José Martínez Ruiz, 'Azorín', escritor español.

1895.- Santiago Bernabéu, futbolista y presidente del Real Madrid.

1927.- Guillermo Luca de Tena, periodista, fundador del diario ABC.

1928.- Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, fundador de la teología de la liberación.

1935.- Iñigo de Oriol e Ybarra, empresario español.

1984.- Andrea Albert Pierre Casiraghi, primogénito de la princesa Carolina de Mónaco.

¿Quién murió el 8 de junio?

632.- Mahoma, fundador y profeta del Islam.

1876.- Aurore Dupin, 'George Sand', novelista francesa.

2016.- Pedro Costa Musté, productor y director de cine y televisión español.

2022.- Julio Jiménez, 'el Relojero de Ávila', ciclista español.

2023.- Ian McGinty, caricaturista estadounidense.

2024.- Mark James, compositor estadounidense, coautor del 'Always on my mind' de Elvis Presley.

¿Qué se celebra el 8 de junio?

Hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos.

Horóscopo del 8 de junio

Los nacidos el 8 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 8 de junio

Hoy, 8 de junio, se celebran los santos Guillermo, Maximino, Sira, Victorino y Salustiano.