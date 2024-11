Efemérides de hoy 6 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 6 de noviembre? 

El 6 de noviembre de 1931, María Cristina del Pino, 'Pinito del Oro', trapecista española, nace en Las Palmas de Gran Canaria, siendo la menor de siete hermanos en el seno de una familia circense. Sube por primera vez al trapecio para sustituir a su hermana, fallecida en accidente de tráfico, y se convierte en especialista de la técnica del equilibrio al vuelo sobre el trapecio. Nunca usa mecánica de seguridad. Durante unas Navidades conoce al representante para Europa del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus. Para poder trabajar en EEUU, al ser menor de edad, se casa con Juan de la Fuente, con el que permanecerá casada durante 20 años. Regresa a España en 1955 para actuar en el Circo Price y se la recibe como una estrella. Dobla a actrices como Gina Lollobrigida, en la película 'Trapecio' y rechaza la oferta de Cecil B. DeMille para participar en una película sobre el circo, ya que no quiere que su nombre aparezca en los títulos de crédito. Durante su carrera como trapecista sufre tres caídas potencialmente mortales. Se retira definitivamente del circo en 1970. Es también empresaria, teniendo un hotel en Las Palmas, 'Hotel Pinito del Oro' y escribe varios libros de temática circense. Cuenta con las distinciones del 'International Circus Hall of Fame (1990)', el 'Premio Nacional de Circo (1990)', 'Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998)' y la 'Medalla de Oro de Canarias (2017)'. Mujer valiente y luchadora que se ha hecho a sí misma en todos los ámbitos de su vida. Fallece en Las Palmas el 25 de octubre de 2017.

Un 6 de noviembre, pero de 1975, comienza la Marcha Verde, iniciativa organizada por Marruecos con el propósito de reclamar la soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, que está bajo control español. El movimiento consiste en una movilización pacífica de aproximadamente 350.000 marroquíes que marchan hacia la frontera del Sáhara Occidental para presionar a España y reivindicar el territorio. El gobierno español, enfrentado a la presión internacional y a la situación interna en España, decide retirarse y negociar la descolonización del Sáhara Occidental. La Marcha Verde es considerada un evento clave en la historia reciente de Marruecos y en el proceso de descolonización de África, y lleva al establecimiento de un acuerdo tripartito entre Marruecos, Mauritania y España. La situación en el Sáhara Occidental sigue siendo un tema delicado y en disputa, con el Frente Polisario, que representa a los saharauis, demandando la autodeterminación del pueblo saharaui.

¿Qué pasó el 6 de noviembre?

1837.- El bandolero Luis Candelas es ejecutado públicamente por el sistema del garrote vil, en una plaza de Madrid (España).

1936.- Valencia (España) pasa a ser la sede del gobierno legítimo de la Segunda República, ya que se traslada a esta ciudad la sublevación militar de julio.

1958.- Se estrena la película 'Las chicas de la Cruz Roja' protagonizada por Concha Velasco y Tony Leblanc.

1982.- Santiago Carrillo, dimite como secretario general del Partido Comunista Español (PCE).

1999.- En Estados Unidos, el republicano Michael Bloomberg es elegido alcalde de Nueva York.

2023.- El Congreso de los Diputados en pleno aprueba la reforma del Código Penal español.

2012.- Barak Obama, del partido demócrata, es reelegido presidente de Estados Unidos.

2019.- Un equipo de investigadores españoles desarrolla el primer aditivo para envases alimentarios con capacidad para eliminar la bacteria de la listeriosis.

2023.- Neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, crean una neuroprótesis que permite volver a caminar de forma normal a los enfermos de párkinson en fase avanzada.

¿Quién nació el 6 de noviembre?

1814.- Antoine Joseph Sax 'Adolphe Sax', inventor belga del saxofón.

1887.- Mariano Gómez Ulla, cirujano español

1937.- Daniel Dicenta, actor español.

1940.- Clara Janés Nadal, escritora y traductora española.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1970.- Ethan Green Hawke, actor estadounidense.

1974.- Frank Vandenbroucke, ciclista belga.

1988.- Emma Stone, (Emily Jean), actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 6 de noviembre?

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1920.- Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista español.

1970.- Agustín Lara, compositor mexicano.

2002.- Indio Juan, poeta y cantautor argentino miembro del grupo Quilapayún.

2006.- Francisco Fernández Ochoa, 'Paquito', deportista español.

2007.- Enzo Biagi, periodista italiano.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

2023.- Iván Cruz, cantante peruano.

¿Qué se celebra el 6 de noviembre?

Hoy, 6 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados y el Día Mundial del Saxofón.

Horóscopo del 6 de noviembre

Los nacidos el 6 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre, se celebra los santos Leonardo, Ático, Winoco, Severo.