Efemérides de hoy 6 de marzo de 2021: ¿Qué pasó el 6 de marzo?

Tal día como hoy, un 6 de marzo de 1972 nace Shaquille O'Neal. O'Neal ha ganado hasta cuatro campeonatos de la NBA, tres de ellos con Los Angeles Lakers y uno con Miami Heat. Asimismo, Shaquille O'Neal ha sido MVP de la temporada del año 2000, ocho veces elegido en el All-Star y tres veces MVP del All-Star. O'Neal es el octavo máximo anotador de la historia de la NBA.

Por otro lado, el 6 de marzo de 2012 el banco Lehman Brothers sale de la quiebra en la que se declaró en septiembre en 2008, la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. Asimismo, la película 'La gran apuesta' representa todo lo que ocurrió en la sede del banco estadounidense.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 6 de marzo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de marzo?

1853: Estreno de la ópera, 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, en el teatro La Fenice de Venecia.

1902: Legalización oficial del Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900.

1920: Inauguración de la sala de Cervantes en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1929: Primera transmisión por radio de un estreno teatral desde el Teatro Español de Madrid con la obra 'Las hogueras de San Juan', de Juan Ignacio Luca de Tena.

1934: El Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales de Reino Unido.

1957: Ghana se independiza de Reino Unido.

1970: The Beatles publica su penúltimo sencillo, 'Let It Be', en Reino Unido.

1980: La escritora Marguerite Yourcenar es elegida miembro de la Academia Francesa

1987: El ferry británico 'Herald of Free Enterprise' se hunde en las aguas de Bélgica y deja 192 muertos.

2005: Carlos Mesa anuncia su dimisión como presidente de Bolivia.

¿Quién nació el 6 de marzo?

1475: Miguel Ángel Buonarotti, arquitecto, escultor y pintor italiano

1806: Elizabeth Barrett Browning, poetisa británica

1891: Victoria Kent, política, abogada y activista española

1917: Will Eisner, historietista estadounidense

1927: Gabriel García Márquez, escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura en 1982

1939: Margarita de Borbón, duquesa de Soria

1969: Andrea Elson, actriz estadounidense

1970: Chris Broderick, músico estadounidense

1981: Ellen Muth, actriz estadounidense

1987: Kevin-Prince Boateng, futbolista ghanés

1988: Paloma Bloyd, actriz española

1990: Clara Lago, actriz española

¿Quién murió el 6 de marzo?

1867: Peter von Cornelius, pintor alemán

1924: Augusto Font Carreras, arquitecto español

1950: Albert Lebrun, político francés

1964: Edward Van Sloan, actor estadounidense

1973: Pearl S. Buck, escritora estadounidense y Premio Nobel de Literatura en 1938

1983: Cathy Berberian, cantante y compositora estadounidense

1994: Melina Mercouri, actriz y política griega

2004: Frances Dee, actriz estadounidense

2017: Alberto Zedda, director de orquesta italiano

2019: José Pedro Pérez-Llorca, político, diplomático y jurista español y uno de los padres de la Constitución

¿Qué se celebra el 6 de marzo?

El 6 de marzo se celebra el Día Internacional del Linfedema y el Día Europeo de la Logopedia.

Horóscopo del 6 de marzo

Los que han nacido el 6 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis según el horóscopo.

Santoral 6 de marzo

San Marciano, san Julián de Toledo, san Crodegango, san Olegario, santa Rosa de Viterbo, san Basilio, san Víctor, san Victoriano.