Efemérides de hoy 4 de agosto de 2024: ¿Qué pasó el 4 de agosto?

Tal día como hoy, un 4 de agosto de 2019, el francés Frank Zapata logra atravesar el Canal de la Mancha en veinte minutos con su "flyboard", una plataforma volante propulsada con cinco pequeños reactores alimentados con un depósito de queroseno que lleva en su mochila. Zapata, de 40 años, despegó a las 8:16 horas de la localidad de Sangatte, en el departamento de Pas-de-Calais (Francia), y aterrizó veinte minutos más tarde en St. Margaret Bay, ya en Inglaterra, tras atravesar los 35 kilómetros que separan ambas costas.

Realizó una parada sobre un barco para volver a abastecerse de queroseno. Las cinco turbinas de la nave del excampeón de moto acuática lo llevaron a velocidades de hasta 190 kilómetros por hora, impulsado por una mochila llena de queroseno que puede mantenerlo en el aire durante unos 10 minutos. Su “Flyboard Air” vuela hasta 20 metros de altura con 1500 caballos de fuerza, controlados con un acelerador conectado a su tabla.

Esta travesía era el segundo intento de Zapata de cruzar el Canal de la Mancha en apenas diez días. Durante la primera, el 25 de julio, fracasó debido a las olas que sacudían la plataforma desde la que debía recibir una manguera para el repostaje de queroseno. Necesitó ser rescatado por otra embarcación sin resultar herido.

El 4 de agosto, pero de 1954 se estrena en Nueva York el filme de Alfred Hitchcock "La ventana indiscreta" protagonizada por James Stewart y Grace Kelly. La película está basada en el relato “It had to be murder” de Cornell Woolrich. Fue galardonada con el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el premio National Board of Review el mismo año de su estreno por el papel de Grace Kelly, futura princesa de Mónaco, y un año más tarde ganó el Premio Edgar al Mejor guion de John Michael Hayes. También en 1955 fue candidata a los Premios Óscar por mejor director, mejor fotografía en color, mejor guion adaptado y mejor sonido.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de agosto?

1693.-El monje benedictino Dom Pérignon inventa el champán en la región de Champaña (Francia).

1897.- Descubrimiento del busto en piedra caliza de la Dama de Elche por un campesino en el yacimiento arqueológico de La Alcudia (Elche).

1944 -Ana Frank es descubierta en su escondite en Ámsterdam y arrestada junto a varias personas por la Gestapo.

1973.- Los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía llegan con sus hijos por primera vez a Marivent, palacio que fue cedido por la Diputación de Mallorca el año anterior como su residencia.

1976.- El Gobierno de Adolfo Suárez publica el decreto de amnistía para delitos políticos en España.

1993.- El Gobierno de Ruanda y los líderes rebeldes firman un acuerdo de paz en Arusha (Tanzania) que pone fin a tres años de guerra civil.

1999.- 518 muertos en un bombardeo de un avión del Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) a dos localidades controladas por efectivos rebeldes en el norte del país.

2020.- Una gran explosión por la combustión de 2750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut asola la capital libanesa y deja más de 200 muertos y alrededor de 6500 heridos.

¿Quién nació el 4 de agosto?

1821.- Louis Vuitton, empresario y diseñador francés.

1955.- Billy Bob Thornton, actor estadounidense.

1960.- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español.

1961.- Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

1972.- Eva Amaral, cantante española.

1981.- Meghan Markle, exactriz estadounidense y esposa del príncipe Harry de Inglaterra.

¿Quién murió el 4 de agosto?

1526.- Juan Sebastián Elcano, navegante español.

1875.- Hans Christian Andersen, escritor danés.

1977.- Antonio Machín, cantante cubano.

1981.- Melvyn Douglas, actor estadounidense.

1990.- Ettore Maserati, italiano, industrial del automóvil.

2009.- Julián Lago, periodista español.

¿Qué se celebra el 4 de agosto?

Hoy, 4 de agosto, se celebra el Día Internacional del Leopardo Nublado.

Horóscopo del 4 de agosto

Los nacidos el 4 de agosto pertenecen al signo del zodiaco de Leo.

Santoral del 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto, se celebran los santos Juan María Vianney, Perpetua, Eleuterio y Reinaldo.