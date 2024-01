Efemérides de hoy 28 de enero de 2024: ¿Qué pasó el 28 de enero?

Tal día como hoy, 28 de enero, pero de 1986, el transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar de Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes. El transbordador tenía la misión de poner el satélite de comunicaciones TDRS en órbita. El accidente se produjo por el fallo de una junta tórica del cohete acelerador sólido, justo tras el despegue, que desencadenó un proceso que desembocó en la desintegración del transbordador en tan solo 73 segundos. Los siete miembros de la tripulación, Francis "Dick" Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnik y Christa McAuliffe, fallecieron entre la explosión y el impacto contra el océano. Se trata del accidente más grave ocurrido en la carrera espacial, y en el momento fue presenciado en directo por el 17% de los estadounidenses.

El 28 de enero, pero de 1985, se graba la canción “We are the world”, que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía. El tema estaba compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie, producido por Quincy Jones e interpretado por el supergrupo denominado “USA for Africa” (United Support of Artists for Africa), entre los que se encontraban artistas como Cyndi Lauper, Billy Joel, Bob Dylan, Ray Charles y Tina Turner.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de enero?

1918: Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1920: Fundación de la Legión Española.

1930: La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a casi diez años de dictadura.

1958: La empresa danesa Lego patenta su juego de construcción de piezas de plástico. 1979: La escritora Carmen Conde lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, convirtiéndose en la primera mujer en dicha institución. Ocupó el sillón 'K'.

2005: Entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2013: La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2019: Estados Unidos acusa al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

¿Quién nació el 28 de enero?

1931: Lucía Bosé, actriz italiana.

1936: Alan Alda, actor y director de cine estadounidense.

1946: Carlos Cano, cantante y compositor musical español.

1952: Cándido Méndez, sindicalista español, ex secretario general de UGT.

1955: Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.

1981: Elijah Wood, actor estadounidense.

¿Quién murió el 28 de enero?

1928: Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1939: William Butler Yeats, poeta irlandés.

2002: Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de 'Pipi Calzaslargas'.

2014: Blas Piñar, líder de la ultraderecha española.

2015: Carmen Morell, cantante de copla y actriz española.

2022: Pedro Arriola, politólogo español, asesor del PP.

¿Qué se celebra el 28 de enero?

Hoy, 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, el Día Europeo de la Protección de Datos y el Día Internacional de Lego.

Horóscopo del 28 de enero

Los nacidos el 28 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 28 de enero

Hoy, 28 de enero, se celebran los santos Santo Tomás de Aquino, San Jacobo de Palestina y San Julián de Cuenca.