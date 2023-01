Efemérides de hoy 28 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 28 de enero?

Tal día como hoy, pero de 1887, comienzan las excavaciones para la construcción de la Torre Eiffel en París, con motivo de la Exposición Universal de 1889, fecha en la que se celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Seleccionado entre más de cien proyectos, se aprobó el de Gustave Eiffel, un empresario e ingeniero especializado en construcciones en madera y estructuras metálicas.

La torre se levantó en el Campo de Marte en un tiempo récord, dos años y dos meses, teniendo en cuenta las dificultades de construcción de una obra de 330 metros y con una estructura metálica de hierro de 7.300 toneladas. Diseñada para durar solo 20 años, se salvó gracias a la instalación de una antena que se utilizó para las primeras transmisiones de las telecomunicaciones, como radio militar, radio pública y televisión.

Símbolo de Francia, con casi siete millones de visitantes al año le convierte en el monumento más visitado del mundo. La obra se terminó el día 31 marzo de 1889 y Gustave Eiffel fue condecorado con la Legión de Honor en la estrecha plataforma de la cima.

También un 28 de enero, pero de 1979, la escritora Carmen Conde lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, convirtiéndose en la primera mujer en ingresar como académica de número en dicha institución, ocupando el sillón 'K'. Lee el discurso titulado 'Poesía ante el tiempo y la inmortalidad', siendo respondido en nombre de la Academia, por Guillermo Díaz-Plaja.

Defensora de la mujer como poeta, Carmen Conde vivió el exilio. Comprometida políticamente, cuando la nombraron académica de la Lengua en 1978, en sustitución de la vacante dejada por Miguel Mihura, se despertó una gran polémica.

¿Qué pasó el 28 de enero?

1825: Asesinado en Lima el escritor y político argentino Bernardo de Monteagudo.

1918: Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1930: La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a diez años de dictadura.

1985: Un grupo de artistas graba la canción 'We are the world', que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía.

1986: El transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar en Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes.

2005: Entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2013: La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

¿Quién nació el 28 de enero?

1931: Lucía Bosé, actriz italiana.

1940: Carlos Slim, magnate mexicano.

1946: Carlos Cano, cantante y compositor musical español.

1952: Cándido Méndez, sindicalista español, ex secretario general de UGT.

1955: Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.

1964: Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein), empresaria alemana.

1981: Elijah Wood, actor estadounidense.

1994: Maluma (Juan Luis Londoño), cantante colombiano.

¿Quién murió el 28 de enero?

1928: Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1996: Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

2002: Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de 'Pipi Calzaslargas'.

2007: Claudio Guillén, escritor y académico español.

2012: José María García Moro, escultor español.

2013: Julio Aróstegui, historiador español.

2016: Paul Kantner, músico estadounidense.

2021: Guillermo Galeote, político español.

¿Qué se celebra el 28 de enero?

Hoy, 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos.

Horóscopo del 28 de enero

Los nacidos el 28 enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 28 de enero

Hoy, 28 de enero, se celebran los Santos Tomás de Aquino, Jacobo de Palestina, Tirso y Julián de Cuenca.