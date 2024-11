Efemérides de hoy 24 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 24 de noviembre? 

El 24 de noviembre de 2003, fallece Copito de Nieve, el gorila albino símbolo del zoo de Barcelona. El primate era único en su especie, el característico color blanco de su pelaje nunca ha sido registrado en ningún otro gorila. Fue descubierto en Guinea Ecuatorial por un grupo de agricultores que mataron a una gorila hembra que se comía sus cultivos. Al revisar el cadáver encontraron a un pequeño simio de piel color nieve aferrado al cuerpo de su difunta madre. Benito Mañé, uno de los agricultores, fue quien recogió a la cría a la que poco tiempo después vendería al primatólogo Jordi Sabater Pi. Sabater decide enviar a Copito de Nieve al zoo de Barcelona, dónde tarda muy poco tiempo en convertirse en un icono. Multitud de turistas y locales visitan el zoo para poder ver al gorila, nadie se lo quiere perder. En 2001, le detectan un cáncer de piel, que hizo metástasis en septiembre de 2003. Tras el paso por quirófano en el intento de prolongar su vida, el estado de Copito de Nieve empeoró. Fue el 24 de noviembre de ese mismo año que se le practicó una eutanasia para poder poner fin a la agonía que vivió durante el final de sus días.

Un 24 de noviembre, pero de 1991, Freddie Mercury fallece causa de una bronconeumonía provocada por el VIH que padecía. Nacido como Farrokh Bulsara, el vocalista de Queen pasó sus últimos momentos de vida en su residencia de Kensington. Solo un día antes hacía oficial el rumor que durante años circulaba sobre su estado de salud: tenía Sida. Mercury es recordado por su extensa discografía en Queen, canciones como Bohemian Rhapsody o We Are The Champions forman parte de una extensa lista de piezas musicales que han quedado inmortalizadas.

¿Qué pasó el 24 de noviembre?

1700.- Proclamación de Felipe V de Anjou como rey de España, primer rey de la dinastía Borbón.

1859.- Se publica El origen de las especies de Charles Darwin.

1932.- Se funda el Laboratorio de Criminalística Técnico del FBI en Estados Unidos.

1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por Jack Ruby cuando iba custodiado por la policía.

1974.- El paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy, una hembra de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años.

1994.- Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2007.- El laborista Kevin Rudd pone fin a once años de gobierno conservador al ganar las elecciones en Australia.

2016.- El Gobierno de Colombia y las FARC firman el acuerdo de paz que termina con el conflicto armado de 52 años.

2021.- Mueren 27 inmigrantes en un naufragio en el Canal de la Mancha al intentar llegar al Reino Unido desde Francia.

¿Quién nació el 24 de noviembre?

1908.- Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.

1934.- Claudio Prieto, compositor español.

1946.- Ted Bundy, asesino en serie estadounidense. 1960.- Aleida Guevara, pediatra alergóloga y política cubana, hija del Che Guevara.

1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.

1986.- Pedro León, futbolista español.

1990.- Sarah Hyland, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 24 de noviembre?

1927.- Ion Bratianu, estadista rumano.

1955.- Jorge Bustos León, político chileno.

1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.

2005.- Pat Morita, actor estadounidense.

2012.- Ignacio Fernández, Tony Leblanc, actor español.

2019.- Goo Hara, cantante y actriz surcoreana.

2020.- Montserrat Carulla, actriz española.

¿Qué se celebra el 24 de noviembre?

Hoy, 24 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Evolución.

Horóscopo del 24 de noviembre

Los nacidos el 24 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre, se celebra santa Flora de Córdoba.