Efemérides de hoy 22 de marzo de 2025: ¿Qué pasó el 22 de marzo? 

El 22 de marzo de 2019 se celebra en Santiago de Chile, la primera cumbre de PROSUR. Se trata de un mecanismo de diálogo y cooperación regional, cuyo objetivo es avanzar hacia una integración efectiva que favorezca el crecimiento, progreso y desarrollo de los países miembros. De esta manera, los jefes de Estado de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay y la República de Perú, firmaron la “Declaración de Santiago para la Renovación y el Fortalecimiento de América del Sur”.

A través de una estructura flexible, con reglas de funcionamiento claras y de beneficio mutuo, PROSUR enfoca su trabajo en distintas áreas temáticas: infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen y gestión de riesgos de desastres. Desde la primera cumbre de 2019, se celebran dos más: el 12 de diciembre de 2020 tiene lugar la segunda cumbre que se celebra de manera online debido a la situación por la pandemia de Covid-19 y el 22 de enero de 2022 se celebra la tercera cumbre en Colombia.

Un día como hoy de 2021, se vende el primer tuit de la historia en una subasta. Enviado en 2006 por el cofundador y consejero delegado de Twitter hasta 2021, Jack Dorsey, el tuit se vende como NFT por 2,4 millones de euros, que serán donados para luchar contra la pobreza en África. El comprador es Sina Estavi, CEO de la firma tecnológica Bridge Oracle.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de marzo?

1763.- Creación del Cuerpo de Artillería de la Armada española.

1835.- Se estrena en el Teatro del Príncipe, de Madrid, "Don Álvaro o la fuerza del sino", del duque de Rivas, primer drama romántico español.

1895.- Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: "La salida de obreros de la fábrica Lumiére".

1904.- El periódico estadounidense "Daily Ilustrated Mirror" publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1963.- La banda británica The Beatles lanza su primer disco "Please Please Me".

1968.- Comienza la revuelta estudiantil que conducirá al "Mayo francés".

1993.- Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento, aunque aumenta los requerimientos técnicos del ordenador que lo soporta.

1994.- Nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical.

1997.- El Parlamento de Polonia aprueba por amplia mayoría la primera Constitución democrática del país.

2004.- El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder espiritual de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el Ejército israelí.

2006.- La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente, que entró en vigor el día 24 de marzo.

2010.- Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Pekín.

2016.- 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).

2021.- El primer tuit de la historia, enviado en 2006, se vende como NFT por 2,4 millones de euros.

¿Quién nació el 22 de marzo?

1599.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1912.- Karl Malden, actor estadounidense.

1921.- Nino Manfredi, actor y director italiano.

1930.- Pat Robertson, telepredicador evangelista estadounidense.

1943.- George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense.

1949.- John Benjamin Toshack, exfutbolista y entrenador de fútbol británico.

1956.- María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.

1967.- Mario Cipollini, ciclista italiano.

1968.- Francisco Javier Castillejo, boxeador español.

¿Quién murió el 22 de marzo?

1832.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1994.- Walter Lantz, dibujante estadounidense, creador del "Pájaro Loco".

1996.- Antonio María de Oriol y Urquijo, empresario y exministro español de Justicia.

2008.- Israel López "Cachao", músico cubano.

2013.- Joaquín González Echegaray, historiador español, fundador y primer director del Museo de Altamira.

2018.- Israel "Shorty" Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño.

2023.- Rebecca Jones, actriz mexicana.

¿Qué se celebra el 22 de marzo?

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua.

Horóscopo del 22 de marzo

Los nacidos el 22 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo, se celebra san Pablo, san Deogracias, san Bienvenido y san Saturnino.