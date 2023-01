Efemérides de hoy 19 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 19 de enero?

Tal día como hoy 19 de enero, pero de 1966, Indira Gandhi es elegida jefa del Gobierno de la India, en sustitución del recién fallecido Bahadur Shastri. Es la primera mujer que ocupa este cargo. Inició pronto su carrera política, cuando ingresó en 1938 en el Congreso Nacional Indio (CNI) y participó activamente en la lucha por la independencia de India, dirigida por el legendario Mahatma Gandhi. Durante su gobierno de casi once años, desarrolló una política económica orientada a industrializar el país. Mantuvo buenas relaciones con la Unión Soviética y apoyó la independencia de Bangladés con la finalidad de debilitar a Pakistán, su país vecino y rival geopolítico.

El 19 de enero, pero de 1980, llegan al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial los restos mortales de Alfonso XIII, procedentes de Roma, para ser inhumados en el Panteón de los Reyes. Alfonso XIII vivió en el exilio sus últimos diez años, hasta su muerte en 1941, en Roma. Hijo póstumo de Alfonso XII, durante su minoría de edad ejerció la Regencia su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Su reinado se inició al ser declarado mayor de edad en 1902.

¿Qué pasó el 19 de enero?

1880: El Congreso de los Diputados español vota la abolición de la esclavitud en Cuba.

1899: Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el vapor "Giralda".

1915: El Endurance, el barco con el que el explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton pretendía atravesar la Antártida, queda atrapado en el hielo, donde permanece diez meses antes de hundirse en el Mar de Wedell. Tras una larga odisea, los 28 miembros de la tripulación lograron sobrevivir.

1945: El ejército soviético libera Cracovia, ocupada por los alemanes desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939.

1996: Marcelino Camacho, líder histórico de Comisiones Obreras, pierde la presidencia de la central sindical y Antonio Gutiérrez es reelegido secretario general.

2006: Mueren 44 eslovacos de las Fuerzas de Paz en Kosovo al estrellarse un avión militar en Hungría.

2013: Un asalto terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas se salda con la muerte de 38 civiles (37 de ellos extranjeros) y 29 terroristas.

2014: Manifestantes y policías protagonizan enfrentamientos en Kiev junto a la sede del Gobierno de Ucrania, tras una multitudinaria manifestación en la plaza de Independencia.

¿Quién nació el 19 de enero?

1809: Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1839: Paul Cezanne, pintor impresionista francés.

1899: Josep Tarradellas, político español, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

1921: Patricia Highsmith, escritora estadounidense.

1937: Carmen García Bloise, política española.

1943: Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y blues.

1948: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura.

1967: Javier Cámara, actor español.

¿Quién murió el 19 de enero?

1819: Carlos IV, Rey de España.

1947: Manuel Machado, escritor español.

1986: Enrique Tierno Galván, profesor y político español.

2006: Tony Franciosa, actor estadounidense.

2007: Denny Doherty, cantante canadiense, fundador de "The Mamas and the Papas".

2015: Amparo Baró, actriz española.

2017: Miguel Ferrer, actor estadounidense.

2019: Lolo Rico (María Dolores Rico), realizadora de televisión, directora de "La Bola de Cristal".

¿Qué se celebra el 19 de enero?

Hoy, 19 de enero, se celebra el Día de las Palomitas de Maíz.

Horóscopo del 19 de enero

Los nacidos el 19 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 19 de enero

Hoy, 19 de enero, se celebran los Santos Mario, Marta, Canuto, Pablo, Geroncio, Jenaro y Pía.