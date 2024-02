Efemérides de hoy 14 de febrero de 2024: ¿Qué pasó el 14 de febrero?

Tal día como hoy, 14 de febrero, pero de 2006, la casa de subastas Sotheby's vende la fotografía del artista Edward Steichen "The Pond-Moonlight" por 2,9 millones de dólares. Una cifra récord para una instantánea hasta ese momento. La fotografía fue hecha en 1904 en Mamaroneck, Nueva York, y retrata el bosque a través de un estanque, mientras que la luna se deja ver en el horizonte entre los árboles. Steichen fue nombrado director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MOMA, en 1947.

El 14 de febrero de 1970, el grupo británico The Who graba "Live at Leeds". El concierto tuvo lugar el día de los enamorados en la universidad de la ciudad británica. Su primer álbum en vivo es considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos. El disco original que se publicó entonces apenas duraba 37 minutos y tan solo contenía seis de las 33 canciones que tocaron, pero desplegaba una energía desbordante. Más de 2000 estudiantes, muchos de los cuales habían estado haciendo cola desde las 6 de la mañana de ese día, llenaron a rebosar el refectorio de la Universidad.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de febrero de 2024 y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de febrero?

1503 Una Real Cédula de Isabel la Católica designa los oficiales reales que dirigirán la Casa de Contratación de Indias, creada para fomentar el comercio y la navegación en los territorios españoles en ultramar.

1895 “La importancia de llamarse Ernesto” del escritor irlandés Oscar Wilde, una obra teatral sobre las costumbres de la sociedad británica, se estrena en el St. James' Theatre de Londres.

1902 La Alianza Internacional para el Sufragio Femenino se constituye en Washington (EEUU).

1927 Un fuerte terremoto causa más de 600 víctimas en Yugoslavia. 1939 El acorazado "Bismarck", el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es botado en Kiel.

1967 El diario New York Times anuncia el hallazgo de unos manuscritos del genio renacentista Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1983 Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Beirut).

2003 La oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, es sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar.

2016 Esperanza Aguirre dimite como presidenta del PP de Madrid a causa de las acusaciones de financiación ilegal de su partido.

2023 El Gobierno español aprueba la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros.

¿Quién nació el 14 de febrero?

1898 Jorge Mañach, escritor y político cubano.

1928 Juan García Hortelano, escritor español.

1942 Michael Bloomberg, político estadounidense, fue alcalde de Nueva York.

1944 Alan Parker, cineasta británico.

1947 Tim Buckley, músico estadounidense.

1972 Najwa Nimri, actriz española.

1987 Edinson Cavani, futbolista uruguayo.

1992 Christian Eriksen, futbolista danés.

¿Quién murió el 14 de febrero?

1952 Maurice De Waele, ciclista belga.

1975 P.G. Wodehouse, escritor inglés.

1993 Pedro Cortina Mauri, diplomático y ex ministro español.

1996 Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional español.

1998 José Ignacio Barraquer, cirujano oftalmólogo.

2004 Marco Pantani, ciclista italiano.

2014 Pedro Arregi, cocinero español.

2021 Francisco Luzón, financiero español.

¿Qué se celebra el 14 de febrero?

Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de los Enamorados.

Horóscopo del 14 de febrero

Los nacidos el 14 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero, se celebran los santos Valentín, Cirilo, Metodio, Juan Bautista, Zenón, Agatón y Antonio.