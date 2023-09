Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2023: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?

Tal día como hoy, el 12 de septiembre, pero de 1974, Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba. El ras (príncipe) Tafari Makonnnen fue emperador de Etiopía entre 1930 y 1974 con el nombre de Haile Selassie I. Con la crisis del petróleo de 1973 se produce una gran hambruna en Etiopía, lo que, sumado a la corrupción de los altos cargos del gobierno, desemboca en el golpe del Derg, la Junta militar. El coronel Megistu Haile Mariam se hace con el poder, instaurando una dictadura comunista durante 17 años, que recibiría el nombre de “Terror rojo”.

El 12 de septiembre, pero de 1975, la banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, 'Wish you were here', uno de los álbumes más vendidos de la historia. Grabado en los Abbey Road Studios de Londres, y concebido como una crítica a la industria musical y un tributo a Syd Barret, exvocalista del grupo, ocupa el puesto número 209 de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia elaborada por la revista Rolling Stone.

¿Qué pasó el 12 de septiembre?

1933: Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, sustituye a Manuel Azaña en la presidencia de Gobierno de la II República española.

1958: El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1970: El Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) hace estallar en Dawson´s Field, un aeródromo del desierto jordano, los tres aviones de pasajeros que había secuestrado, tras liberar a todos los rehenes.

1989: La fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle es asesinada a tiros en Madrid por la banda terrorista ETA.

1992: El transbordador espacial "Endeavour" es lanzado al espacio, con una tripulación que incluye al primer matrimonio de astronautas, la primera astronauta afroamericana y el primer astronauta japonés.

1998: Los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA y HB) firman el pacto de Lizarra, un acuerdo político para fomentar un proceso de negociación que sirviese para el cese del terrorismo de ETA.

2005: Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la Franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

2017: El Tribunal Constitucional español suspende la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana.

¿Quién nació el 12 de septiembre?

1888: Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913: Jesse Owens, atleta estadounidense, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1926: Germán Sánchez Ruipérez, editor español.

1944: Barry White, cantante estadounidense.

1973: Paul Walker, actor estadounidense.

1981: Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 12 de septiembre?

1977: Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1992: Anthony Perkins, actor estadounidense.

2001: Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2003: Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008: David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2017: Edith "Edie" Windsor, activista estadounidense, defensora de los derechos LGBT.

¿Qué se celebra el 12 de septiembre?

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur – Sur, y el Día Internacional de la Acción contra la Migraña.

Horóscopo del 12 de septiembre

Los nacidos el 12 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 12 de septiembre

Hoy, 12 se septiembre, se celebra el Santísimo Nombre de María; y los Santos Guido, Leoncio y Valeriano.