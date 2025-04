Efemérides de hoy 12 de abril de 2025: ¿Qué pasó el 12 de abril?

El 12 de abril de 2004 fallece en Sevilla Juanito Valderrama, considerado como uno de los más grandes cantaores de la música tradicional española, siendo un artista con gran versatilidad, pudiendo interpretar una amplia variedad de estilos. Aunque siempre se le ha considerado ante todo cantaor flamenco, consigue cosechar grandes éxitos en la copla, donde destaca la canción "El emigrante", con la que consigue ser un artista muy reconocido y admirado por su público. Además de una extensa carrera musical de más de 60 años, Juanito Valderrama se introduce en el cine como actor en varias películas, que elevaron a su fama notablemente en la España de la época. Su repercusión dio lugar a giras por toda Europa y América. El legado del artista permanece imborrable.

Tal día como hoy, un 12 de abril, pero de 1993, la estudiante madrileña de 22 años, Anabel Segura, es secuestrada mientras hacía footing en la urbanización La Moraleja, en Madrid. La intención de sus secuestradores, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, es la de pedir un rescate, pero al no tener un lugar seguro donde retenerla, la asesinan esa misma noche en una fábrica abandonada en Numancia de la Sagra, Toledo. La policía investiga el caso durante más de dos años, apareciendo el cadáver de la joven el 29 de septiembre de 1995. Durante el tiempo de la desaparición, la familia recibe una grabación en la que Felisa García, la esposa de Emilio Muñoz, se hace pasar por Anabel asegurando estar aún con vida. Muñoz y Ortiz son condenados a 43 años de prisión por secuestro y asesinato.

¿Qué pasó el 12 de abril?

1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del norte y los del sur de la Unión norteamericana.

1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954.- Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955.- Gran victoria contra la poliomielitis: se informa de que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80% de los casos.

1961.- El soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de 1 hora y 48' a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, primer ser humano que lo lleva a efecto.

1962.- Las Cortes Españolas aprueban la nacionalización del Banco de España.

1991.- El Premio Príncipe de Asturias de las Artes es otorgado a los cantantes líricos Alfredo Kraus, Teresa Berganza, José Carreras, Pilar Lorengar, Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé y Plácido Domingo.

2022.- La policía multa al primer ministro británico, Boris Johnson, y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia.

¿Quién nació el 12 de abril?

1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1947.- Tom Clancy, escritor estadounidense.

1956.- Andy García, actor estadounidense.

1962.- Carlos Sainz, corredor de rallies español.

1971.- Shannen Doherty, actriz estadounidense.

1977.- Gemma Mengual, nadadora de sincronizada española.

¿Quién murió el 12 de abril?

1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1945.- Franklin D. Roosevelt, cuatro veces presidente de Estados Unidos.

1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

1981.- Joe Louis, boxeador estadounidense, campeón mundial.

2018.- Sergio Pitol, escritor mexicano.

2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.

¿Qué se celebra el 12 de abril?

Hoy 12 de abril se celebra el Día Internacional de los Niños de la Calle, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes.

Horóscopo del 12 de abril

Los nacidos el 12 de abril pertenecen al signo del zodiaco de Aries.

Santoral del 12 de abril

Hoy, 12 de abril, se celebran los santos Víctor, Sabas, Damián, Zenón, Julio, Basilio y Máximo.