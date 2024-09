Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2024: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Tal día como hoy, un 10 de septiembre de 2003, la ministra sueca de Exteriores Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo y muere al día siguiente. Mijailo Mijailovic, un sueco de origen serbio condenado luego a cadena perpetua por el crimen, asestó tres puñaladas a Anna Lindh, ministra de Exteriores sueca, en unos grandes almacenes de Estocolmo.

Aunque en principio no se temía por su vida, las heridas le hicieron perder mucha sangre. Al día siguiente, por la mañana, la ministra fallece tras ser operada durante la noche. Anna Lindh era una de las defensoras de la entrada de Suecia en el euro. La ministra de Exteriores fue apuñalada poco después de las 16:15 horas, cuando se encontraba en compañía de una amiga en un gran almacén del centro de Estocolmo y sufrió heridas en el vientre, el pecho y uno de sus brazos. Lindh fue trasladada consciente al Hospital Karolinska, donde los médicos comenzaron a las cinco de la tarde una operación que se prolongó durante toda la madrugada.

Lindh era una de las principales figuras del Partido Socialdemócrata sueco y en las últimas semanas se caracterizó por su importante participación en la campaña a favor del "sí" en el referéndum convocado sobre la incorporación de Suecia al Euro.

Anna Lindh, de 46 años, estaba casada y era madre de dos hijos. Estaba considerada como la candidata ideal para suceder a Goran Persson en la jefatura del gobierno sueco.

La muerte de Lindh hizo revivir el nunca aclarado magnicidio del primer ministro Olof Palme, asesinado en 1986 de un tiro por la espalda cuando salía de un céntrico cine acompañado por su esposa.

El 10 de septiembre pero de 1998. el exministro español del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, ingresan en la prisión de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey en 1983. José Barrionuevo se convertía en ese momento en el primer ministro de la democracia que ingresaba en prisión. Y con él, su principal colaborador, Rafael Vera. Unas 7.000 personas, entre ellas toda la cúpula del PSOE, acompañaron al ex ministro del Interior y al ex secretario de Estado de Seguridad hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara, donde ambos socialistas empezaron a cumplir su condena de 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, en diciembre de 1983. Hasta la misma puerta de la prisión, Barrionuevo y Vera llegaron junto con el ex presidente Felipe González, quién les dio el último abrazo. Mientras tanto, los miles de personas congregadas gritaban "¡Libertad! ¡Libertad!.

¿Qué pasó el 10 de septiembre?

1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.

1910.- Se funda el Cádiz Foot-Ball Club, actual Cádiz Club de Fútbol.

1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.

1981.- El "Guernica" (Picasso) llega a Madrid, procedente de Nueva York, para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.

1986.- ETA asesina en Guipúzcoa a su dirigente María Dolores González Catarain "Yoyes", favorable a la reinserción.

2009.- Berlín gana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

2022.- Carlos III proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.

2023.- Luis Rubiales, inhabilitado temporalmente por la FIFA como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), renuncia a su cargo, tras el conflicto suscitado durante la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, cuando se tocó los genitales en el palco y dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas.

¿Quién nació el 10 de septiembre?

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1943.- Antonio Morales "Junior", cantante español.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño..

1961.- Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular.

1969.- David Trueba, director de cine y guionista español.

1979.- Laia Palau, jugadora de baloncesto española.

¿Quién murió el 10 de septiembre?

1984.- Ismael Merlo, actor español.

1999.- Alfredo Kraus, cantante español.

2002.- José Luis Massera, matemático uruguayo.

2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.

¿Qué se celebra el 10 de septiembre?

Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

Horóscopo del 10 de septiembre

Los nacidos el 10 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre, se celebra los Santos Nuestra Señora de las Maravillas y santos Nicolás de Tolentino y Nemesio de Alejandría.