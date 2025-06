Efemérides de hoy 10 de junio de 2025: ¿Qué pasó el 10 de junio?

El 10 de junio de 2004, fallece Ray Charles, cantante, compositor y pianista estadounidense, considerado como una de las voces más distinguidas e influyentes de la música del siglo XX, apodado como “El Genio" por su maestría musical y su capacidad para trascender géneros. Charles fue un pionero del soul, fusionando el góspel, el blues y el rhythm and blues (R&B), con éxitos como "I Got a Woman" o "What'd I Say". A lo largo de su carrera incorpora elementos del jazz, country y pop a sus producciones. Ray Charles no solo creó música, sino que también contribuyó a la integración cultural y a la ruptura de barreras raciales a través de su arte. Hoy día, su arte sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la música popular, una expresión de un artista que verdaderamente "vio" el sonido como nunca nadie lo había visto antes.

Tal día como hoy, un 10 de junio, pero 1999, termina la guerra de Kosovo después de que la OTAN anuncie el fin de los bombardeos contra Yugoslavia, después de 79 trágicos días de ataques. La intervención de la OTAN, iniciada el 24 de marzo de 1999, supone una respuesta a la escalada de violencia y a las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas serbias contra la población albanokosovar, dando paso a un proceso de reconstrucción y estabilización en Kosovo. Este evento pone de manifiesto la capacidad de la comunidad internacional para intervenir en conflictos humanitarios, además de los desafíos y las consecuencias inherentes a dichas intervenciones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de junio?

1907.- Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color.

1987.- España celebra sus primeras elecciones al Parlamento Europeo; el PSOE es el partido más votado, seguido de AP, CDS e IU.

1989.- La tenista Arancha Sánchez Vicario, de 17 años y 11 meses, gana el torneo Roland Garros y se convierte en la primera española que logra un Grand Slam.

2003.- Concepción Dancausa (PP) es elegida presidenta de la Asamblea de Madrid por la ausencia deliberada de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, hecho conocido como 'el tamayazo'.

2007.- Rafael Nadal conquista su tercer título consecutivo de Roland Garros.

2008.- La UE acuerda ampliar los límites de la jornada laboral de 48 horas semanales hasta un máximo de 65.

2015.- El papa Francisco autoriza un procedimiento para juzgar a obispos en casos de pederastia.

2021.- Hallan a mil metros de profundidad, en la costa de Tenerife, el cadáver de Olivia, de seis años, desaparecida junto a su hermana Anna y su padre, autor de la muerte de ambas.

¿Quién nació el 10 de junio?

1922.- Judy Garland, cantante y actriz estadounidense.

1927.- Ladislao Kubala, jugador y entrenador de fútbol español de origen húngaro.

1959.- Carlo Ancelotti, futbolista y entrenador de fútbol.

1965.- Elizabeth Hurley, actriz británica.

1971.- Soraya Sáenz de Santamaría, política española.

1991.- Pol Espargaró, piloto español de motociclismo.

¿Quién murió el 10 de junio?

1894.- Federico de Madrazo, pintor español.

1926.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

2000.- Hafez el Asad, presidente sirio.

2020.- William Hale, cineasta estadounidense.

2021.- Tomás Llorens, historiador y crítico de arte español.

2024.- María Cárdenas, dramaturga española.

¿Qué se celebra el 10 de junio?

Hoy 10 de junio se celebra el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, el Día Internacional de Alcohólicos Anónimos, el Día Internacional de la Heráldica, el Día Mundial de la Enfermedad de Andrade, el Día Internacional del Modernismo y el Día de Portugal.

Horóscopo del 10 de junio

Los nacidos el 10 de junio pertenecen al signo del zodiaco de Géminis.

Santoral del 10 de junio

Hoy, 10 de junio, se celebran los santos Timoteo, Mauricio, Zacarías, Victoriano, Primitivo, Oliva y Restituto.