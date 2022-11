Efemérides del 17 de noviembre de 2022: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy, un 17 de noviembre de 2003, la estadounidense Britney Spears se convierte en la cantante más joven en recibir una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood con 21 años. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como “Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again” se convirtieron en éxitos internacionales. Spears figura en el Récord Guinness con el "Álbum más vendido por un artista solista adolescente" gracias a su álbum debut “Baby One More Time” que vendió más de trece millones de copias en los Estados Unidos.

Además, este mismo día en 1997, terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a cuatro egipcios en el Valle de los Reyes (Egipto). La organización integrista "Yamá Islamiya" se atribuye el atentado. La matanza se inició pocos minutos antes de las nueve de la mañana, cuando una nube de autobuses, con centenares de turistas a bordo, había empezado a llegar al aparcamiento del templo de Hatshepsut. Camuflados entre las ruinas, los terroristas esperaban la llegada de los turistas para empezar a disparar sus armas automáticas. No fue sólo un tiroteo. Los heridos de bala fueron rematados a cuchillo. El horror se prolongó durante 45 minutos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de noviembre?

1659: Francia y España firman el Tratado de los Pirineos o Paz de los Pirineos que puso fin a un conflicto iniciado en 1963 durante la guerra de los Treinta Años.

1869: Se inaugura oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia.

1950: El decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es entronizado rey absoluto del Tíbet tras la invasión del Ejército Popular de Liberación de China en 1949.

1970: El inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón (mouse) de ordenador PC.

1975: El bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal "Iron Maiden", una de las más importantes de su género.

1989: Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Es el inicio de la Revolución de Terciopelo, que el 29 de diciembre culminó con la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.

1991: El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución, con la que se proclama Estado independiente, democrático y social.

2008: Mikel Garikoiz Aspiazu, "Txeroki", considerado el jefe militar de la organización terrorista ETA, y Leire López Zurutuza, supuesta miembro de la banda, son detenidos en Francia.

¿Quién nació el 17 de noviembre?

1905: Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1919: Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, noble español, primer esposo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

1923: Pablo Porta Bussoms, abogado español y dirigente de la FIFA.

1925: Rock Hudson, actor estadounidense de cine.

1942: Martin Scorsese, director estadounidense de cine.

1974: Alberto Romero Tomás "Berto Romero", actor y humorista español.

¿Quién murió el 17 de noviembre?

1494: Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

1999: Enrique Urquijo, cantante español.

2006: Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2010: Isabelle Caro, modelo francesa.

2017: Totò Riina, jefe de la mafia siciliana.

2021: Darío Xohán Cabana, escritor español.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón y el Día Mundial del Niño Prematuro.

Horóscopo del 17 de noviembre

Los nacidos el 17 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre, se celebran los Santos de Isabel de Hungría, Lisardo, Dionisio y Aniano.