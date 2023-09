Dos niños encuentran un cadáver momificado colgado de un cable en Tui (Pontevedra)

Sorprendente hallazgo en Tui (Pontevedra). La Guardia Civil ha encontrado el cadáver momificado de una persona, que llevaba colgado de un cable unos meses en una casa abandonada. Fueron unos niños que jugaban en una zona en la que hay casas abandonadas quienes se percataron sobre las 20:30 horas de este domingo de la presencia del cadáver, según precisan fuentes del instituto armado.

Lo que se sabe de momento es que se trataría de un hombre, aunque no se corresponde con ninguna de las personas que se buscan en esa zona de Pontevedra y el norte de Portugal. También se conoce que no portaba documentación, o al menos no se ha podido acreditar.

Ahora, los investigadores se encuentran pendientes de la autopsia y la extracción del ADN, procesos que serán de utilidad para conocer la identidad de la persona, además de saber cómo falleció.

Según precisa 'La Voz de Galicia', "debido al estado de composición del cuerpo, las autoridades aún desconocen datos básicos del fallecido como su edad, si se trata de alguien joven o mayor, origen o etnia, y otros detalles que ayuden a esclarecer el caso".