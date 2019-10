La afectada se llama Dolores Jiménez. Un fondo bancario le reclama el pago completo de una deuda hipotecaria a pesar de que ella había llegado ya a un acuerdo con el banco que le prestó el dinero. El banco le dice que debe 20.000 euros por intereses y demoras después de darle un alquiler social.

"Hago una hipoteca, la titulizan, me estafan y me dan con dación en pago un alquiler de 500 euros. Ahora, el banco quiere 19.000 euros. Aún así creo que no quieren negociar, se quieren quedar con mi casa después de 21 años", indica Dolores el origen de su deuda.

Al enterarse de la situación, dos concejalas, una de VOX y otra de Adelante Andalucía, han dejado de lado sus diferencias políticas para ayudar a Dolores. "Gracias a esas dos personas, dos almas caritativas y buenas, porque yo de política no entiendo, este informe se está aligerando. Necesito un informe de asuntos sociales para poder parar el desahucio", relata afectada.

Por último, Dolores pide ayuda. "Pido a todo el mundo que me pueda ayudar que por favor no me dejen sin mi casa, en la calle. Necesito luz para vivir porque estoy enferma. Por favor. Gracias a estas dos personas y a toda la gente que me está ayudando para que no nos echen a la calle".

El día 10 se concentrarán frente al Ayuntamiento para reclamar una solución.