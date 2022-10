Los dos agentes que evitaron un suicidio en una estación de tren: "Ves que se va a tirar y sólo piensas en salvarla"

Impactante suceso el que ha ocurrido este sábado, a las 18:00 horas, en la localidad gaditana de Puerto Real. Una mujer de 39 salta hacia la vía del tren, con intención de precipitarse, pero dos agentes de la Policía Nacional logran evitarlo justo antes de que pasara el vehículo.

Evitan un suicidio en el último segundo

De no haber sido por la heroicidad de los agentes, estaríamos hablando de un final bien distinto, ya que la intención de la mujer era clara. Sin embargo, los dos agentes de la Policía no lo detectaron, en primera instancia, cuando llegaron a la estación tras ser requeridos porque la propia mujer había estado discutiendo con viajeros en el andén.

Ella, que se encontraba tumbada en el banco, solicitó a los agentes que la dejasen descansar pero, después de oír por megafonía que llegaba un tren, salió disparada y trató de saltar a las vías. Los dos policías consiguieron retenerla y frenar la intención de la mujer, que estuvo a milisegundos de morir. Una acción que, aseguran, volverían a repetir, incluso, aunque pusieran su propia vida en riesgo.

Héctor y Antonio, los héroes

"Hasta que no vi las imágenes, verdaderamente no fui consciente de lo cerca que había pasado el tren", asegura Héctor Ayala, uno de los dos agentes, que añade que "en el momento, ves que sale corriendo y se va a tirar y haces todo lo posible para evitarlo, sin pensar en nada más que no sea salvarla".

"Mi compañero reacciona antes que yo, la agarra del brazo y yo, inmediatamente, le sigo y la agarro del otro brazo", recuerda Antonio Artaho, el otro policía que salvó la vida de la mujer, "la llevamos hacia atrás y conseguimos sentarla de nuevo en el asiento de la estación para intentar tranquilizarla".

La destreza de estos dos agentes evitó un mal mayor que todavía sobrecoge a los vecinos de Puerto Real, que consideran un "milagro" que allí estuvieran Héctor y Antonio, dos héroes que han devuelto a la vida a la mujer.